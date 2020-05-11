Фергюсону может потребоваться операция

Бывший временный чемпион UFC в легком весе американец Тони Фергюсон получил перелом орбитальной кости во время поединка против Джастина Гэтжи на турнире UFC 249. Такой диагноз бойцу был поставлен в больнице, куда он был доставлен после завершения поединка, сообщает MMAmania.

Обычно на лечение таких повреждений уходит от четырех месяцев до года. Не исключен вариант, при котором бойцу может быть проведена операция.

Поражение от Джастина Гэтжи стало для Фергюсона первым за восемь лет. В последний раз он уступал Майклу Джонсону 5 мая 2012 года. С тех пор он выиграл 12 боев подряд.

Также Фергюсон впервые уступил техническим нокаутом.