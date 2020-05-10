Алексей Олейник повторил рекорд по числу побед среди российских бойцов

Победа над бразильцем Фабрисиу Вердумом стала для тяжеловеса Алексея Олейника 59-й в карьере в ММА. Это лучший результат среди российских бойцов. Столько же побед у Александра Шлеменко.

Всего на счету 42-летнего Олейника 73 поединка — 59 побед, 13 поражений, 1 ничья. У 35-летнего Шлеменко столько же боев, однако один из них был признан несостоявшимся (59-13-0, 1 no contest).

Олейник выступает с 1996 года. Он — единственный боец ММА, который выигрывал бои в четырех десятилетиях.

Рекорд Олейника в UFC — 8 побед, 4 поражения. По числу боев в UFC среди российских бойцов он делит второе место с Хабибом Нурмагомедовым (12-0) и Омари Ахмедовым (8-3-1). Больше всего поединков — у Рустама Хабилова (10-3).

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