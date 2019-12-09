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Допинг

Зубков считает, что в деле о допинге в российском спорте есть политический подтекст

12:52
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Бывший руководитель Федерации бобслея России, двукратный олимпийский чемпион Сочи, лишенный медалей после расследований ВАДА и МОК, Александр Зубков высказал свое мнение по поводу дела о допинге в российском спорте. По его мнению, оно может быть одним из рычагов политического давления.

— Россия является лидером спортивного движения в мире, — цитирует Зубкова RT. — А политика обычно использует все доступные ей рычаги. Именно потому нам необходимо показать силу в том же направлении. Помимо того, важно выстроить контакт между МОК, ОКР и другими российскими организациями.

Участники заседания рассмотрят рекомендации независимого комитета по соответствию (CRC) относительно статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА). 25 ноября было рекомендовано запретить России проводить международные соревнования в течение четырех лет, допускать до крупнейших международных соревнований только «чистых» российских спортсменов в нейтральном статусе и лишить сборную России возможности выступления в течение четырех лет под своим флагом на крупных турнирах.

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/695516-zubkov-wada-politika

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