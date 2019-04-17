ВАДА подало в CAS апелляцию на двухлетнюю дисквалификацию Зубкова, Касьянова, Пушкарева и Хузина

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировать на два года российских бобслеистов Александра Зубкова, Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде-2014 в Сочи. 16 января IBSF объявила о двухлетней дисквалификации Зубкова, Касьянова, Пушкарева и Хузина. Все четверо не согласились с наказанием, подав апелляции в CAS.

– В CAS поступила апелляция от ВАДА к Международной федерации бобслея и скелетона и самим спортсменам, – приводит ТАСС заявление пресс-службы суда. – Также у нас уже находятся на рассмотрении апелляции четырех бобслеистов на решение IBSF. Даты слушаний пока не определены.

ВАДА подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд, так как считает недостаточным двухлетнее наказание, вынесенное IBSF в отношении Зубкова, Касьянова, Пушкарева и Хузина.