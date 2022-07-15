Канада и США не поддержали поправки в уставе IBSF, на основании которых отстранили россиян

Президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов заявил, что федерации бобслея США и Канады выступили против внесения поправок в устав Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF), после утверждения которых российские спортсмены лишились права выступать на турнирах под эгидой IBSF.

«Против внесения поправок голосовала не только Россия, — сказал Пегов ТАСС. — Как не удивительно, нас поддержали также федерации США и Канады».

Международная федерация бобслея и скелетона в пятницу на конгрессе в Лозанне отстранила российских спортсменов от участия в турнирах под эгидой организации до особого распоряжения.

Недопуск россиян стал возможен после того, как конгресс большинством голосов принял поправки в устав IBSF, согласно которым международная федерация получила право отстранять спортсменов той или иной страны в исключительных случаях.