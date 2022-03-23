Российские бобслеисты и скелетонисты могут не получить призовые из-за отстранения

Российские бобслеисты и скелетонисты, выступавшие на турнирах под эгидой Международной федерации бобслея и скелетона (ISBF), пока не могут получить призовые деньги из-за санкций, наложенных на Федерацию бобслея России.

«Из-за временной приостановки членства нашей федерации в IBSF перечисление денег, заработанных российскими спортсменами в завершившемся международном сезоне, пока не представляется возможным. Вопрос по выплате призовых приостанавливается на период отстранения, однако Федерация бобслея России в настоящее время продолжает искать пути решения этой проблемы», — приводит ТАСС слова представителя Федерации бобслея России.

2 марта исполком IBSF принял решение временно приостановить членство Федерации бобслея России. Российские спортсмены лишились возможности выступать на соревнованиях под эгидой международной федерации.