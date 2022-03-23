Бобслеист Андрианов не выступит на чемпионате России из-за травмы

Бобслеист Максим Андрианов не выступит на чемпионате России. Спортсмен получил травму, сообщает ТАСС тренер сборной России Сергей Журкин.

«В чемпионате России примут участие практически все пилоты бобслейных экипажей, выступавшие в Олимпийских играх в Пекине. Не будет только Максима Андрианова, который решил взять паузу, чтобы восстановиться после травмы», — рассказал Журкин.

По данным источника, несмотря на пропуск чемпионата России, Андрианова включат в состав сборной на централизованную подготовку к следующему сезону.

Максим Андрианов в составе экипажа боба-четверки занял восьмое место на Олимпийских играх в Пекине.