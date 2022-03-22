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Сегодня, 11:55

Федерация бобслея России подала апелляцию на отстранение от стартов в трибунал IBSF

Анна Горшкова
Корреспондент
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Президент Федерации бобслея России Елена Аникина заявила, что организация подала в апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) на решение об отстранении спортсменов от международных стартов, сообщает ТАСС.

2 марта исполнительный комитет IBSF принял решение временно приостановить членство Федерации бобслея России, данное решение принято в связи с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

Российские и белорусские спортсмены и официальные лица, в свою очередь, лишились права выступать на соревнованиях под эгидой международной федерации.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.

Источник: https://tass.ru/sport/14142713
Сборная России по бобслею
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