Родионова и Шокшуева - седьмые на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде

Американки Джейми Грюбель Позер и Эйджа Эванс заняли первое место на втором этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде. Российские экипажи Александра Родионова/Юлия Шокшуева и Надежда Сергеева/Анастасия Кочержова заняли седьмое и девятое места.

Лейк-Плэсид (США)

Кубок мира

Женщины

1. Грюбель/Иванс (США) - 1.52,02 (55,81 + 56,21)

2. Мейерс/Джонс (США) - 1.52,16 (55,95 + 56,21)

3. Хамфрис/Эппиа (Канада) - 1.53,05 (56,40 + 56,65)

4. Рейнбольт/Гиббс (США) - 1.53,53 (56,81 + 56,72)

5. Рисслинг/Тибо (Канада) - 1.53,73 (56,64 + 57,09)

6. Хенгстер/Деккер (Австрия) - 1.53,88 (56,95 + 56,93)

7. РОДИОНОВА/ШОКШУЕВА (Россия) - 1.54,09 (56,40 + 56,65)...

9. СЕРГЕЕВА/КОЧЕРЖОВА (Россия) - 1.54,64 (57,16 + 57,48)