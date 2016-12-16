18:32 16 декабря | БОБСЛЕЙ

Глава комиссии спортсменов МОК одобрила перенос ЧМ по бобслею и скелетону из Сочи

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СМИ рады переносу чемпионата мира по бобслею и скелетону из Сочи."Перенос чемпионата мира из Сочи – торжество справедливости"

Председатель комиссии спортсменов МОК Анджела Руджеро поддержала решение Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) о переносе чемпионата мира 2017 года из Сочи в другое место. Турнир должен был пройти в Сочи с 13 по 26 февраля.

- Спорт переживает тяжелые времена, и поэтому крайне важно сфокусироваться на спортсменах и их выступлениях, - приводит Insidethegames слова Руджеро. - Таким образом, как глава комиссии спортсменов я приветствую решение IBSF о переносе чемпионата мира из Сочи в другое место. Комиссия спортсменов МОК полностью согласна, что обвинения не должны затмевать спортивные мероприятия, а нынешняя обстановка вокруг спорта в России могла помешать спортсменам быть в центре внимания. Я надеюсь, что российские власти решат текущие проблемы и примут все необходимые меры, чтобы вернуть веру в российский спорт.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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diolym

Отлично! дукурсов начали иметь с прихода. Бог не шельма!

19:08 16 декабря

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