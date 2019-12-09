Экипаж Фридриха победил на этапе Кубка мира в США в двойках

Экипаж немцев Франческо Фридриха и Александра Шюллера одержал победу на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде (США) в двойках. Они опередили своих соотечественников Йоханнеса Лохнера и Кристиана Раса на 0,23 секунды. Экипаж Алексея Стульнева и Ильи Малых показал 15-й результат.

Накануне Экипаж Лохнера стал первой, Фридриха — вторым.

Бобслей

Лейк-Плэсид (США)

Кубок мира

Мужчины

Двойка

1. Франческо Фридрих/Александр Шюллер (Германия) — 1.49,77 (54,96 + 54,81)

2. Йоханнес Лохнер/Кристиан Расп (Германия) — 1.50,00 (54,92 + 55,08)

3. Джастин Криппс/Кэмирон Стоунс (Канада) — 1.50,34 (55,24 + 55,10)

4. Оскар Киберманис/Матисс Микнис (Латвия) — 1.50,41 (55,14 + 55,27)

5. Хантер Черч/Кристофер Хорн (США) — 1.50,57 (55,14 + 55,43)

6. Вон Юн Чон/Сео Юнг Ву (Корея) — 1.50,58 (55,26 + 55,32)

15. Алексей Стульнев/Илья Малых (Россия) — 1.51,44 (55,68 + 55,76)

17. Максим Андрианов/Василий Кондратенко (Россия) — 1.51,78 (55,72 + 56,06)