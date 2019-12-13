Бобслей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Бобслей

Двойка Гайтюкевича и Жаровцева заняла второе место на этапе Кубка Европы по бобслею

18:41

Россияне Ростислав Гайтюкевич и Владислав Жаровцев заняли второе место в соревнованиях двоек на этапе Кубка Европы по бобслею, который проходит в канадском Винтерберге.

Россияне по итогам двух попыток показали результат 1 минута 51,41 секунды. Первыми стали немцы Ричард Элснер и Хенрик Боссе.

Еще одна российская двойка Дмитрий Попов и Павел Травкин заняла 13-е место, Александр Бредихин и Денис Коротков показали 14-й результат.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир