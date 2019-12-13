Двойка Гайтюкевича и Жаровцева заняла второе место на этапе Кубка Европы по бобслею

Россияне Ростислав Гайтюкевич и Владислав Жаровцев заняли второе место в соревнованиях двоек на этапе Кубка Европы по бобслею, который проходит в канадском Винтерберге.

Россияне по итогам двух попыток показали результат 1 минута 51,41 секунды. Первыми стали немцы Ричард Элснер и Хенрик Боссе.

Еще одна российская двойка Дмитрий Попов и Павел Травкин заняла 13-е место, Александр Бредихин и Денис Коротков показали 14-й результат.