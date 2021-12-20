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Бобслеист Гайтюкевич вместо отдыха поедет тренироваться в Сигулду

14:27
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Лидер сборной России по бобслею Ростислав Гайтюкевич, завоевавший в воскресенье бронзу на этапе Кубка мира в германском Альтенберге, принял решение отказаться от недельных предновогодних каникул и продолжить тренировки.

«Ростислав Гайтюкевич не поедет на недельный отдых в Россию, сейчас он перебирается в Сигулду, — рассказала тренер спортсмена Анна Макарова ТАСС. — В Латвии спортсмен будет тренироваться за счет региона. Конечно, Ростислав очень хочет увидеться с родными, но понимает, что поездка домой может негативно сказаться на его подготовке к Олимпиаде».

Этап Кубка мира в Альтенберге, проходивший с 18 по 19 декабря, стал последним стартом 2021 года для ведущих бобслеистов, следующий этап соревнований пройдет с 1 по 2 января в латвийской Сигулде.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13247665

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Иван Шитик все материалы автора
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