Бобслеист Гайтюкевич вместо отдыха поедет тренироваться в Сигулду

Лидер сборной России по бобслею Ростислав Гайтюкевич, завоевавший в воскресенье бронзу на этапе Кубка мира в германском Альтенберге, принял решение отказаться от недельных предновогодних каникул и продолжить тренировки.

«Ростислав Гайтюкевич не поедет на недельный отдых в Россию, сейчас он перебирается в Сигулду, — рассказала тренер спортсмена Анна Макарова ТАСС. — В Латвии спортсмен будет тренироваться за счет региона. Конечно, Ростислав очень хочет увидеться с родными, но понимает, что поездка домой может негативно сказаться на его подготовке к Олимпиаде».

Этап Кубка мира в Альтенберге, проходивший с 18 по 19 декабря, стал последним стартом 2021 года для ведущих бобслеистов, следующий этап соревнований пройдет с 1 по 2 января в латвийской Сигулде.