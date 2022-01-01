Гайтюкевич и Мордасов впервые выиграли золото на этапе Кубка мира по бобслею

Российские бобслеисты Ростислав Гайтюкевич и Михаил Мордасов стали первыми на этапе Кубка мира в латвийской Сигулде в заездах двоек. Эта победа стала первой для Гайтюкевича и Мордасова на этапах КМ.

Россияне в сумме за два заезда показали время 1 минута 39,23 секунды. Второе место заняли британцы Брэд Холл и Грег Кэкетт, третьими стали австрийцы Бенжамин Майер и Маркус Заммер.

Бобслей

Сигулда (Латвия)

Кубок мира

Мужчины

Двойка

1. Ростислав Гайтюкевич/Мордасов Михаил (Россия) — 1:39.23 (49.65 + 49.58)

2. Брэдли Холл/Грег Какетт (Великобритания) — 1:39.33 (49.64 + 49.69)

3. Беньямин Майер/Маркус Саммер (Австрия) — 1:39.40 (49.70 + 49.70)

4. Джастин Криппс/Райан Зоммер (Канада) — 1:39.56 (49.80 + 49.76)

5. Симон Фридли/Андреас Хас (Швейцария) — 1:39.61 (49.79 + 49.82)

6. Йоханнес Лохнер/Паул Кренц (Германия) — 1:39.63 (49.76 + 48.87)...

14. Максим Андрианов/Дмитрий Лопин (Россия) — 1:39.92 (50.07 + 49.85)