Гайтюкевич и Мордасов впервые выиграли золото на этапе Кубка мира по бобслею
Российские бобслеисты Ростислав Гайтюкевич и Михаил Мордасов стали первыми на этапе Кубка мира в латвийской Сигулде в заездах двоек. Эта победа стала первой для Гайтюкевича и Мордасова на этапах КМ.
Россияне в сумме за два заезда показали время 1 минута 39,23 секунды. Второе место заняли британцы Брэд Холл и Грег Кэкетт, третьими стали австрийцы Бенжамин Майер и Маркус Заммер.
Бобслей
Сигулда (Латвия)
Кубок мира
Мужчины
Двойка
1. Ростислав Гайтюкевич/Мордасов Михаил (Россия) — 1:39.23 (49.65 + 49.58)
2. Брэдли Холл/Грег Какетт (Великобритания) — 1:39.33 (49.64 + 49.69)
3. Беньямин Майер/Маркус Саммер (Австрия) — 1:39.40 (49.70 + 49.70)
4. Джастин Криппс/Райан Зоммер (Канада) — 1:39.56 (49.80 + 49.76)
5. Симон Фридли/Андреас Хас (Швейцария) — 1:39.61 (49.79 + 49.82)
6. Йоханнес Лохнер/Паул Кренц (Германия) — 1:39.63 (49.76 + 48.87)...
14. Максим Андрианов/Дмитрий Лопин (Россия) — 1:39.92 (50.07 + 49.85)
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