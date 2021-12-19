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Российская четвертка стала третьей на этапе Кубка мира в Германии

19:08

Российская четвертка Ростислав Гайтюкевич/Михаил Мордасов/Павел Травкин/Алексей Лаптев заняла третье место на этапе Кубка мира по бобслею в Альтенберге.

Первой стала команда Германии, второе место заняла Канада.

Альтенберг (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Четверка

1. Франческо Фридрих/Торстен Маргис/Мартин Гроткопп/Александр Шуллер (Германия) — 1:48.88 (54.37 + 54.51)
2. Джастин Криппс/Кэм Стоунс/Райан Соммер/Бенжамин Коаквелл (Канада) — 1:49.16 (54.50 + 54.66)
3. Ростислав Гайтюкевич/Михаил Мордасов/Павел Травкин/Алексей Лаптев (Россия) — 1:49.23 (54.74 + 54.49)
4. Беньямин Майер/Маркус Заммер/Кристиан Хубер/Ион Данут Молдован (Австрия) — 1:49.27 (54.59 + 54.68)
5. Оскар Киберманис/Давис Спрингис/Лорис Кауфманис/Эдгарс Немме (Латвия) — 1:49.55 (54.71 + 54.84)
6. Михаэль Фогт/Сандро Михел/Алайн Кнузер/Лука Ролли (Швейцария) — 1:49.72 (54.78 + 54.94)

14. Максим Андрианов/Алексей Пушкарев//Василий Кондратенко/Владислав Жаровцев (Россия) — 1:50.32 (55.03 + 55.29

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Роман Шишов все материалы автора
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