Апелляцию на отстранение российских бобслеистов от международных соревнований рассмотрят 7 июня

Президент Федерации бобслея России Елена Аникина заявила, что Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) 7 июня проведет первое слушание иска по поводу отстранения спортсменов от международных соревнований и приостановки членства в IBSF.

«Первое, предварительное слушание назначено на 7 июня. Мы будем участвовать в нем удаленно, также будут приглашены наши юристы и от IBSF. Ни у кого нет понимания того, сколько слушаний должно пройти до вынесения решения по нашей апелляции, но я очень надеюсь, что еще в июне оно будет принято», — цитирует Аникину ТАСС.

2 марта исполнительный комитет IBSF принял решение временно приостановить членство Федерации бобслея России. Данное решение принято в связи с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).