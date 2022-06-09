Решение по допуску российских бобслеистов на международные соревнования будет принято 17 июня

Президент Федерации бобслея России Елена Аникина сообщила, что апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) должен принять решение по допуску российских бобслеистов до международных соревнований 17 июня.

7 июня состоялось заседание апелляционного трибунала IBSF, на котором прошло слушание иска Федерации бобслея России, не согласной с отстранением отечественных спортсменов от международных соревнований и приостановкой членства в IBSF.

«Заседание прошло в конструктивном ключе. Скорее всего, больше никаких заседаний не будет. Решение ожидается в следующую пятницу», — приводит ТАСС слова Аникиной.

2 марта IBSF временно приостановил членство Федерации бобслея России в организации, а также лишил российских спортсменов права выступать на международных соревнованиях. Во второй половине марта Федерация бобслея России подала апелляцию на решение Международной федерации бобслея и скелетона.