Участник Олимпиады бобслеист Лаптев пробежит стометровку на чемпионате России

Бобслеист Алексей Лаптев, входивший в состав сборной России на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, пробежит дистанцию 100 метров на командном чемпионате России в Сочи.

«Чемпион России по бобслею Алексей Лаптев побежит стометровку на командном чемпионате России в Сочи. Он также планирует бежать спринт в начале июня на Мемориале Знаменских в Москве. Вскоре после этого Алексей отправится на сбор, где начнет подготовку к сезону в составе национальной бобслейной команды», — цитирует ТАСС Анну Маркову.

24-летний российский разгоняющий Алексей Лаптев на Олимпийский играх 2022 в Пекине вместе с пилотом Ростиславом Гайтюкевичем занял 8 место в соревнованиях экипажей бобов-двоек. В соревнованиях экипажей бобов-четверок Алексей Лаптев вместе с Ростиславом Гайтюкевичем, Михаилом Мордасовым и Павлом Травкиным показали седьмой результат.

Командный чемпионат России пройдет в Сочи 28 и 29 мая. В первый день соревнований пройдет предварительный и финальный этап бега среди мужчин на 100 метров.