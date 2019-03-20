Аникина избрана президентом Федерации бобслея России

Елена Аникина одержала победу на выборах президента Федерации бобслея России, сообщает ТАСС. Они проводились в рамках внеочередной конференции организации в Сочи.

Конкурентами Аникиной были Андрей Пимашков и Олег Соколов. Последний снял свою кандидатуру в пользу Пимашкова. Аникина получила 25 голосов, Пимашков - 8.

Напомним, Аникина временно возглавила Федерацию бобслея России 22 января. На этом посту она сменила Александра Зубкова, который оставил должность в связи с двухлетней дисквалификацией за нарушение антидопинговых правил.

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