Американский бобслеист покончил с собой в 43 года

Американский бобслеист Павле Йованович скончался в возрасте 43 лет. По словам его бывшего партнера по команде Стива Меслера, спортсмен совершил суицид.

«Моя личная легенда, спортсмен, установивший стандарт сосредоточенности, преданности и драйва, трагически покончил с собой в возрасте 43 лет», — написал Меслер в Instagram.

Йованович завоевал бронзу чемпионата мира-2004 в состязаниях четверок, а также 19 раз поднимался на подиум на этапах Кубка мира.

Спортсмен выступал за сборную США до 2011 года, после чего некоторое время представлял историческую родину — Сербию. Согласно его странице в LinkedIn, последние годы жизни Йованович работал сварщиком в родном городке Томс Ривер.