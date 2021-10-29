У федерации не получается связаться с Юрловой-Перхт. Как такое может быть?

Чемпионка мира вернулась к тренировкам после рождения второго ребенка и попытается ворваться в команду перед Олимпийскими играми 2022 года в Пекине. Но ждут ли ее в сборной?

Юрлова-Перхт — лучшее, что было в российском биатлоне последних лет. Уникальный пример, как не самая талантливая и одаренная от природы спортсменка, благодаря грамотной подготовке сумела стать лидером команды и чемпионкой мира. Гораздо чаще у нас происходит наоборот: огромный природный талант уходит сквозь пальцы и воплощается в лучшем случае в юниорские титулы.

Когда прошлым летом Катя объявила, что уходит в декретный отпуск, это стало шоком. Ее отсутствие оплакивали все, от старших тренеров до президента федерации Виктора Майгурова. В состав экстренно пришлось вызывать Анастасию Горееву, которая биатлонисткой основы пока так и не стала. А нашу эстафету без Кати лихорадило весь сезон.

Казалось бы, возвращения Юрловой-Перхт накануне Олимпиады стоило ждать с нетерпением. Но вместо этого президент СБР Виктор Майгуров заявляет, что вообще не в курсе планов биатлонистки и регулярной связи с ней нет. Это тем более странно, что для Екатерины Олимпиада — это невероятный вызов. В Сочи-2014 Юрлова-Перхт не отобралась, в Пхенчхан-2018 ее не пустил Международный олимпийский комитет.

И вот теперь впереди Пекин-2022, который точно уже станет для биатлонистки последним олимпийским шансом в карьере. Шансом, который она точно заслужила.

Полный бред отбирать команду на зимний биатлон по итогам летних стартов

— Насколько я знаю, Катя тренируется и готовится к сезону, — заявил «СЭ» двукратный олимпийский чемпион и глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев. — Более того, она тренировалась практически всю беременность. Но возвращение из декрета — сложный процесс, тут невозможно что-то предсказать. И семья, и дети в любом случае будут у спортсменки на первом месте. Посмотрим, я думаю, ближе к декабрю все станет понятно.

— Реально ли будет Юрловой или кому-то еще пробиться в команду, учитывая опубликованную систему отбора на Кубок мира?

— Отбирать команду на Кубок мира по итогам летних стартов — это такая глупость, что просто слов нет. Полный бред! Летний биатлон похож на зимний примерно как пляжный футбол — на классический. Как можно формировать команду на основании результатов в принципиально другом виде спорта?

— Как тогда быть с давней проблемой, когда спортсмены подводят пик формы к отборам, занимают место в команде, а потом к декабрю-январю сдуваются?

— Я бы понял, если бы речь шла о каких-то неизвестных людях, которые непонятно где готовились и потом приехали и у всех выиграли. Но речь ведь о спортсменах из сборной. Они постоянно были перед глазами у тренеров, прекрасно известно, какие нагрузки и на каком пульсе они выполняли. В таких условиях форсировать форму к отборам нереально. И кстати, как насчет того, что Шашилов (старший тренер женской сборной. — Прим. «СЭ») привез своих девчонок на летний чемпионат страны с гор и они потом у всех выиграли в эстафете? В чем тут героизм? Давайте посмотрим на результаты зимнего чемпионата страны, где они с сильнейшим составом были только четвертыми...

Екатерина Юрлова-Перхт. Фото Getty Images

Мы хотим результатов у сборной Свердловской области или у сборной России?

— В чем идея Шашилова? Неужели ему так важно выиграть летний чемпионат страны в эстафете?

— Конечно, важно. Он же чувствует определенное давление, хочет подкрепить свой выбор спортсменок определенными результатами. Но тут важно понимать: мы хотим, чтобы результаты были у сборной Свердловской области или у сборной России? Мне кажется, ответ очевиден.

— Что думаете об уходе из биатлона нашего самого перспективного в прошлом юниора Игоря Малиновского?

— Никаких документов на этот счет в СБР не поступало. Пока это все пустые разговоры. Если Игорь действительно хочет уйти из биатлона, правильно было бы уведомить об этом федерацию. Но лично мне кажется, если он действительно думает о таком исходе, лучше еще раз подумать. Потом он будет жалеть. Потому что стать пилотом вертолета он всегда успеет, а вот спортсменом — нет.