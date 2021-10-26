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Самый перспективный российский юниор, похоже, бросил биатлон. И правильно сделал

Наталья Марьянчик
Наталья Марьянчик
Обозреватель
Сегодня, 00:00
Игорь Малиновский. Фото Андрей Аносов, СБР
Игорь Малиновский. Фото Андрей Аносов, СБР
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Пятикратный чемпион мира среди юниоров Игорь Малиновский на грани завершения карьеры. На взрослом уровне он не смог показать ничего.

Последний выход Малиновского на старт Кубка мира был совсем недавно, в начале этого года на этапе в Оберхофе. В построждественской праздничной суете Игорь сумел с двумя промахами попасть аж в топ-100 — 92-е место. После чего Малиновский закономерно был сослан на этап Кубка IBU, где, правда, дела обстояли не сильно лучше — 76-е место в короткой индивидуалке. После этого Игоря вернули назад, в Россию, с диагнозом от старшего тренера Каминского «ходом не готов к уровню Кубка мира». И это про одного из самых быстрых некогда юниоров мира.

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Малиновский не вынес последствий коронавируса?

На весеннем чемпионате страны Малиновский не выступал. Хотя это соревнование из разряда обязательных, особенно для резервиста, который хочет пробиться в состав хоть какой-то команды. Но Игорь турнир пропустил, после чего остался за бортом централизованной подготовки. Это уже никого не удивляло: Малиновский не раз заявлял, что методики тренеров сборной ему не подходят и лучше всего получается под руководством личного тренера Жадгира Махамбетова.

— Когда выходил из юниоров, думал, что тренировочные объемы у меня будут гораздо выше, — рассказывал Малиновский весной 2020-го в интервью «СЭ». — А вместо этого во взрослой сборной все как-то упало... На что натренировался, так и побежал. Мы, например, тренировались на лактате уровня 8 ммоль/литр, а в гонке он намного выше. Организм доходит до этого уровня и останавливается, дальше не терпит. Поэтому и скорость с каждым кругом падает. Когда много тренировался, я бежал хорошо.

Теоретически Малиновский уже второй сезон как готовится с личным тренером, и никто из сборной ему не мешает. Но об «успехах» прошлого года мы уже говорили выше. А этим летом Игорь, по сведениям тренера, переболел коронавирусом и пока не решил, продолжать ли карьеру. На вопрос подписчика в соцсетях, увидят ли его еще на трассе, Малиновский написал: «Только в небе». На просьбу корреспондента «СЭ» о комментарии ответил, что пока говорить об этом не готов.

В Instagram Игоря уже с лета царят вертолеты и путешествия. Два месяца назад он выложил вот такой пост:

Намек читается. Хотя речь вполне может идти просто о смене ложи по техническим причинам.

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Карьера Игоря стала мемом

Уход Малиновского из биатлона, даже если он состоится, вряд ли можно назвать сенсацией. Парню 24 года, его ровесники вовсю побеждают на Кубке мира, а сам он не может пробиться даже в резерв сборной. Большинство западных биатлонистов в такой ситуации точно бы ушли, как минимум из-за недостатка финансирования.

При этом важно понимать, что Игорь — из тех редких российских спортсменов, для кого на профессиональной карьере на трассе жизнь не заканчивается. Малиновский — потомственный летчик, и карьера пилота вертолета для него все эти годы оставалась альтернативой биатлону. На эмоциях после неудачной гонки Малиновский говорил об «уходе в небо» еще пару лет назад.

В принципе классно, когда у человека есть выбор. И он занимается спортом не потому, что больше ничего не умеет и нигде не пригодится. Крутое образование, карьера в какой-то иной области, семья, в конце концов, — все это достойные альтернативы олимпийской мечте. Немка Магдалена Нойнер ушла из биатлона в возрасте всего на год старше Малиновского, только с тремя олимпийскими медалями в копилке. И понятно, почему Игоря его нынешние перспективы в биатлоне не устраивают.

Характерно, что для российского биатлона карьера Малиновского уже стала почти мемом. Был в юниорах звездой, а потом «стал как Малиновский» — такие комментарии давали об отдельных спортсменах все кому не лень, даже не из биатлона. И это на самом деле тоже миссия. Стать ходячим (и бегающим, и стреляющим) предупреждением для других. Назиданием о том, как работать с талантливыми детьми не нужно. А Игорь, если он действительно так решил, будет смотреть на мир из кабины вертолета. И это, возможно, даже круче, чем через прицел винтовки.

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