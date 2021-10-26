Самый перспективный российский юниор, похоже, бросил биатлон. И правильно сделал

Пятикратный чемпион мира среди юниоров Игорь Малиновский на грани завершения карьеры. На взрослом уровне он не смог показать ничего.

Последний выход Малиновского на старт Кубка мира был совсем недавно, в начале этого года на этапе в Оберхофе. В построждественской праздничной суете Игорь сумел с двумя промахами попасть аж в топ-100 — 92-е место. После чего Малиновский закономерно был сослан на этап Кубка IBU, где, правда, дела обстояли не сильно лучше — 76-е место в короткой индивидуалке. После этого Игоря вернули назад, в Россию, с диагнозом от старшего тренера Каминского «ходом не готов к уровню Кубка мира». И это про одного из самых быстрых некогда юниоров мира.

Малиновский не вынес последствий коронавируса?

На весеннем чемпионате страны Малиновский не выступал. Хотя это соревнование из разряда обязательных, особенно для резервиста, который хочет пробиться в состав хоть какой-то команды. Но Игорь турнир пропустил, после чего остался за бортом централизованной подготовки. Это уже никого не удивляло: Малиновский не раз заявлял, что методики тренеров сборной ему не подходят и лучше всего получается под руководством личного тренера Жадгира Махамбетова.

— Когда выходил из юниоров, думал, что тренировочные объемы у меня будут гораздо выше, — рассказывал Малиновский весной 2020-го в интервью «СЭ». — А вместо этого во взрослой сборной все как-то упало... На что натренировался, так и побежал. Мы, например, тренировались на лактате уровня 8 ммоль/литр, а в гонке он намного выше. Организм доходит до этого уровня и останавливается, дальше не терпит. Поэтому и скорость с каждым кругом падает. Когда много тренировался, я бежал хорошо.

Теоретически Малиновский уже второй сезон как готовится с личным тренером, и никто из сборной ему не мешает. Но об «успехах» прошлого года мы уже говорили выше. А этим летом Игорь, по сведениям тренера, переболел коронавирусом и пока не решил, продолжать ли карьеру. На вопрос подписчика в соцсетях, увидят ли его еще на трассе, Малиновский написал: «Только в небе». На просьбу корреспондента «СЭ» о комментарии ответил, что пока говорить об этом не готов.

В Instagram Игоря уже с лета царят вертолеты и путешествия. Два месяца назад он выложил вот такой пост:

Намек читается. Хотя речь вполне может идти просто о смене ложи по техническим причинам.

Карьера Игоря стала мемом

Уход Малиновского из биатлона, даже если он состоится, вряд ли можно назвать сенсацией. Парню 24 года, его ровесники вовсю побеждают на Кубке мира, а сам он не может пробиться даже в резерв сборной. Большинство западных биатлонистов в такой ситуации точно бы ушли, как минимум из-за недостатка финансирования.

При этом важно понимать, что Игорь — из тех редких российских спортсменов, для кого на профессиональной карьере на трассе жизнь не заканчивается. Малиновский — потомственный летчик, и карьера пилота вертолета для него все эти годы оставалась альтернативой биатлону. На эмоциях после неудачной гонки Малиновский говорил об «уходе в небо» еще пару лет назад.

В принципе классно, когда у человека есть выбор. И он занимается спортом не потому, что больше ничего не умеет и нигде не пригодится. Крутое образование, карьера в какой-то иной области, семья, в конце концов, — все это достойные альтернативы олимпийской мечте. Немка Магдалена Нойнер ушла из биатлона в возрасте всего на год старше Малиновского, только с тремя олимпийскими медалями в копилке. И понятно, почему Игоря его нынешние перспективы в биатлоне не устраивают.