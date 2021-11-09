«Из группы Башкирова меня убрали, зато удалось поработать с Каминским». Самый быстрый российский юниор перезагружает карьеру

22-летний Андрей Вьюхин на отборочных стартах 12-13 ноября в Ханты-Мансийске постарается пробиться в основную команду

Вьюхин давно считается если не лучшим, то уж точно самым быстрым молодым биатлонистом России. Процент попаданий Андрея в стрельбе стоя впечатляет — всего 56 процентов в сезоне-2019/20. При этом даже с двумя-тремя промахами Вьюхин стабильно в лидерах, как минимум на российском уровне. Карьера его примерных ровесников складывается по-разному: Игорь Малиновский, похоже, близок к уходу из биатлона, а Карим Халили — серебряный призер чемпионата мира и обладатель гарантированного места на первых кубковых этапах.

Вьюхин же словно застрял где-то посередине. Подключать к тренировкам со взрослыми его начали еще пару лет назад, но закрепиться в основе пока не удается. Этим летом он готовился вместе с группой Юрия Каминского и рассчитывает наконец заявить о себе.

Два промаха — максимум, что могу себе позволить

— Вас называли как участника тренерской группы Сергея Башкирова, потом вы были на сборах у Каминского. С кем вы в итоге тренируетесь?

— Так получилось, что сначала я попал на подготовку в группу Башкирова. Но перед самым началом тренировок меня почему-то оттуда убрали. И я остался без команды, оставалось только готовиться в регионе. Но потом мы связались с Каминским, он был во мне заинтересован. Ну, и регион тоже поддержал. Так что с середины лета я за счет средств региона готовлюсь с группой Каминского. За исключением августовского сбора, я все время с ними.

— И как вам?

— Я очень хотел поработать именно с Юрием Михайловичем. Потому что в биатлоне стрельба во многом зависит от лыжного хода. И мне тут многое нужно было привести в порядок. Не знаю, какие там потом будут результаты, но ощущения от проделанной работы очень хорошие.

— На контрольной тренировке в Алдане вы были шестым в спринте с двумя промахами. Это нормально?

— Стрельба, можно сказать, нормальная. Два промаха — это максимум, что могу себе позволить, и то очень редко. Физически ощущал себя не очень, потому что мы сделали на сборе очень большой объем работы и возможности полноценно отдохнуть перед гонкой не было. Мы там обращали внимание скорее на всякие специфические вещи вроде раскладки по кругам, чем на занятое место. Думаю, только к первым стартам в Ханты-Мансийске получится набрать более или менее хорошую форму.

— Вы там еще тренировались и соревновались с лыжниками из группы Олега Перевозчикова.

— Раньше я с лыжниками из сборной пересекался только на соревнованиях в Тюмени, когда приезжали Денис Спицов или Евгений Белов. Это всегда интересно, потому что у нас совсем разная специфика. В биатлоне мы бежим максимум три километра, а потом делаем перерыв на стрельбу. А тут ты бежишь полноценно 10 км или больше.

Сравнения с Йоханнесом? Воспринимаю это как шутку

— Вас допустили к отборам, которые стартуют на днях в Ханты-Мансийске. Но место на Кубок мира всего одно. Реально за него побороться?

— Главное — справиться с собой. Считаю, на Кубок IBU мне по силам отобраться. А там уже постараться добавлять по ходу сезона. Попадать на Кубок мира и двигаться дальше тоже вполне реально.

— Что со стрельбой? Процент попаданий у вас, мягко говоря, не лучший.

— Я сделал несколько шагов назад и начал учиться стрельбе практически заново. Хотя мы работаем и в группе, все равно индивидуальный подход есть. По сути, я только с прошлого года, когда в юниорской команде работал с тренером по стрельбе, начал системно к этому подходить. Думаю, в этом году результат должен быть.

— Вы внешне немного похожи на норвежца Йоханнеса Бе. Не обижают такие сравнения?

— Да нет, воспринимаю это как шутку.

— Йоханнес в вашем возрасте уже вовсю выигрывал на Кубке мира...

— Да, он уже в 20 лет на Олимпиаде в Сочи бежал. При этом выступал в одной эстафете с Бьорндаленом, которому было за 40. Так что возраст — это только цифры, я на них внимания не обращаю. Не важно, сколько тебе лет, главное — как ты относишься к своему делу.

Андрей Вьюхин

Родился 28 марта 1999 года в Екатеринбурге. Выступает за Тюменскую область.

Многократный чемпион России среди юниоров. Участник юниорских и юношеских чемпионатов мира. Призер юниорских этапов Кубка IBU.