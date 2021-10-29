У России в Пекине-2022 будет пять квот в биатлоне вместо шести. Дело в МОК

IBU тоже недоволен, но кого-то из состава нам придется отцеплять почти гарантированно.

Все из-за гендерного равенства. Если точнее, отчаянных попыток чиновников прийти к нему на Олимпийских играх. Для МОК этот пункт в последние годы является ключевым. Хотят быть в тренде.

На зимних Олимпиадах все и так более или менее ровненько, но был перекос из-за хоккея. В Пхенчхане-2018 участвовали 12 мужских и только восемь женских сборных. В этом чиновники и нашли погрешность гендерной арифметики. Решили, что в Пекине-22 в хоккей будут играть десять женских команд. То, что это никому даром не надо, их не волнует. Ни конкуренции, ни зрительского интереса это турниру не добавит. Зато циферки будут красивее.

Вот только Олимпийские игры не резиновые. Чтобы запихнуть хоккеисток, нужно кого-то отрезать. Еще два года назад стало известно, что МОК принес в жертву лыжников — максимальная квота от страны слетела с 20 до 16 человек. Для России и Норвегии это огромная головная боль.

А теперь тихо просочилась информация о сокращениях в биатлоне. Вроде бы незначительных, но нашей команды это коснется практически наверняка. Еще летом все были уверены, что в Пекин поедут шесть биатлонистов, а теперь вдруг выясняется: придется ограничиться пятью.

Чем это грозит?

Теоретически сохранение шести квот возможно. Просто если прежде для этого было достаточно попасть в топ-5 Кубка наций, после недавних изменений максимальное представительство получат только три сильнейшие команды мира.

Увы, ни мужская, ни женская команды к таковым не относятся. Нынешний сезон тоже учитывается в рейтинге — вплоть до 16 января. Но шансы россиян на чудо минимальны. По итогам прошлого спортивного года женщины проиграли Белоруссии борьбу даже за пятое место. У мужчин дела не сильно лучше — пятые, но Франция, Норвегия и Швеция на другой планете.

Можно, конечно, помечтать, что в этом сезоне Россия начнет рвать и метать, однако реальность последних лет приучила нас особо не обольщаться.

Сокращение квоты грозит тем, что мы лишаемся возможности взять спортсмена под какую-то конкретную гонку. По большей части это относится к индивидуалке. Она несколько выпадает из всей линейки биатлонной программы. Если в спринте медленный спортсмен даже с двумя нулями не имеет шансов на призы, то здесь, когда за промах разом накидывается минута, с крейсерским ходом можно даже выиграть. Хрестоматийный пример — Екатерина Юрлова на ЧМ-2015. За весь тот сезон она пробежала только четыре гонки на Кубке мира, пропустила половину чемпионата мира — и с ходу выиграла золотую медаль.

Тем же макаром на ЧМ-2017 победил в индивидуальной гонке американец Лоуэлл Бэйли, ничего подобного с ним не случалось даже на этапах Кубка мира. А Олимпийские игры в Ванкувере ознаменовались сенсационным триумфом француза Венсана Жея. Помните такого?

В Пекине индивидуалка могла бы стать шансом, например, для Антона Бабикова или все той же Юрловой-Перхт. Но если квот будет только пять, тренерский штаб наверняка сделает ставку на бегунков и универсалов.

Состав на Пекин станет во многом понятен уже в середине ноября?

Интересно, что российский состав на ОИ-22 во многом определен. Виктор Майгуров уже рассказал, что мужская пятерка на старт Кубка мира известна — это Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев и Карим Халили. Все остальные будут биться на отборе за единственное оставшееся место — благо на Кубке мира у России шесть квот. Но очевидно, что ставка делается на вышеуказанную пятерку спортсменов. И если никто сильно себя за стартовые этапы не проявит, в Пекин поедут именно они.

По женщинам интриги больше. Железные места в составе только у Светланы Мироновой и Ульяны Никулиной (Кайшевой). Остальные зарубятся между собой 15-16 ноября в Тюмени. За исключением Юрловой-Перхт, спортивная судьба которой непонятна. С учетом того, насколько неповоротлива у нас обычно ротация, понятно, что те, кто выстрелит через две недели на внутреннем отборе, имеют очень большие шансы на участие в Олимпийских играх.