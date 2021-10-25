«Вложили миллиард в трассу. Уже нужно перекладывать асфальт...» Почему в России беда с биатлоном

Рассказываем на примере одного региона.

Эта история раскрывает целый ворох проблем. Не только спорта. Как это по-нашему — начать строить что-то грандиозное, а потом, когда уже поздно, хвататься за голову: «Эх, надо же было не так. И почему мы сразу не подумали?» А потом снова на те же грабли.

Зачастую у нас скорость ценится выше качества. Думать бывает просто некогда — заказчик подгоняет. И на выходе вместо комфортного стадиона (дома, манежа, аэропорта — подчеркните нужное) получается проблемный объект, который с первых дней эксплуатации нуждается в ремонте, а то и в полной реконструкции. Кто с таким не сталкивался?

И вот опять.

В 2019 году было принято решение о строительстве современного лыжно-биатлонного комплекса в Татарстане — в поселке Мирный. Ожидалось, что центр даст огромный толчок зимним видам в республике и станет домом для сотен местных мальчишек и девчонок, мечтающих о больших спортивных победах.

Прошло два года — трасса действительно готова. Правда, стоимость объекта за это время значительно выросла, перевалив за миллиард рублей. Безумная цифра. Но дело даже не в этом. Покрытие, которое только-только положили, уже непригодно для качественной подготовки. Биатлонисты бьют тревогу.

Многие просят обратить внимание на проблему, но говорить под запись боятся. Вдруг прилетит? От лица высказался тот, кому и положено в первую очередь, — президент региональной федерации биатлона Ильдар Нугманов.

Строили-строили и наконец построили

— В чем основная проблема?

— Асфальт положен на роллерную трассу с многочисленными нарушениями. Трещины, выпячивания, неоднородность покрытия. Есть битумные пятна — они скользкие. Где-то грунт выше асфальта — разумеется, во время дождя все будет попадать на асфальт. По краям трассы сломанные и упавшие деревья.

Где боковые решетки для водосбора — просто трещины. На тех участках спортсмены, по идее, не тренируются, но если атлет вылетит с трассы — точно свернет ноги.

— Вы писали письма подрядчику. Какая реакция?

— «Описанные дефекты по факту имеют несущественный и слабовыраженный характер. Все в рамках допустимых отклонений».

— Спортсмены, которые там катаются, не согласны.

— Конечно. Это ведь только покрытие. На некоторых участках контруклон имеет неровности — местами проваливается. И когда спортсмен едет на большой скорости, это ощущается. Вот как самолет иногда «проваливается» в полете, там примерно тот же эффект.

Это довольно сложное нарушение. Чтобы исправить, нужно убирать весь слой. Или стелить новый. По факту, сейчас есть места, где асфальт год-другой может продержаться, а есть такие, где все перекладывать надо уже сейчас.

— При этом объект вот-вот сдадут.

— Они говорят, что уже сдали. Директор спортшколы уверяет, что не принял эту работу, но ходят разговоры, что городской спорткомитет принял. Официальной информации пока нет.

При этом на объекте нет мишенных установок, вакс-кабин мало, тира нет, спортзала нет, да много еще чего. Поэтому сдан он может быть только формально.

— Как можно исправить нарушения?

— По-хорошему, все сразу нужно было делать нормально. Мы ведь неоднократно обращали на это внимание, давали рекомендации. Но подрядчик сначала заверял, что все исправят первым слоем асфальта, потом вторым, а в итоге все так и осталось...

По идее, если подрядчик выполнил работу ненадлежащим образом, то должен ее переделать.

— Логично.

— У нас получается так, что ГИСУ (Главное инвестиционно-строительное управление) — госзаказчик, оно же определяет и проектировщика, и подрядчика, и оно же принимает работу. Получается круговая порука. И переделывать они что-то будут, только если укажет высокое начальство.

А так по бумагам все нормально. Они пишут, что лабораторные испытания подтвердили качество покрытия. Но где посмотреть эти данные? Опять-таки, если исследовать лучшие участки, то вполне может быть. Процентов 30 трассы — действительно хорошие.

Они объясняли, что трасса очень сложная, а работать приходилось стандартной техникой. Такая идеально положить асфальт не может, она для обычных дорог. Вполне может быть. Но интересно, а деньги выделялись как за работу на стандартном участке или все-таки нет?

Далеко не со всем в их письмах я согласен. «С соблюдением всех технологических процессов»... Но мы же видели, что они клали на грязное основание. Еще и под дождем. Даже видео есть.

— Аргумент. Что в ответ?

— Говорят, что торопились — с них требовали сдачу. Не могут же они ждать неделю, когда прекратятся дожди.

Дети могут и по обочинам кататься

— Почему у объекта такое странное ценообразование? Сумма перевалила за миллиард рублей, что для лыжероллерной трассы безумно много.

— Изначально речь шла о куда меньших цифрах, но проектировщики отнеслись к этому делу очень легко. Не учли, что рельеф сложный и что нужно делать подпорные стены, не подумали про особенности водоотвода. Плюс изначально не стали вникать, что трасса должна соответствовать определенным стандартам, из-за чего не предусмотрели оружейную комнату, не было достаточной ширины, а вместо положенных 40 установок заложились на 30.

Эти исправления потребовали дополнительных вложений. А тут еще получилось, что Казань получила право принять Специальную Олимпиаду. Тут пошли еще и федеральные деньги. В результате привели трассу к международным нормам. Нужный рельеф — сделали. А вот с верхним слоем асфальта промахнулись.

— И это не тот случай, когда за промах можно отделаться штрафным кругом.

— Точно. По опыту баз в Ижевске и Чайковском, где тоже были проблемы с покрытием, выход только один — еще один слой. Но на это нужно снова выделять деньги.

Мы передавали опыт уже готовых хороших трасс. Есть исчерпывающая информация, все рецепты и варианты — ничего изобретать не надо. Приезжали специалисты, давали исчерпывающие рекомендации. Плюс у этого ГИСУ есть печальный опыт строительства роллерной трассы в городе Заинске. То есть логично было бы все учесть. И во многих моментах они это сделали. Но где-то все-таки промахнулись.

— Но почему?

— Им дали сжатые сроки. Изначально Специальная Олимпиада должна была пройти в 2021 году. Потом ее перенесли на 2022-й. Сейчас вообще отложили на 2023-й. Причин для спешки уже не было, но, видимо, дедлайны остались. Хотя можно было положить первый слой сейчас, а финишный — весной, когда погода устаканится.

Заместитель председателя спорткомитета Казани сказал строителям: «Почему вы нам в упрек ставите эту Олимпиаду? Она пройдет за неделю. А нам потом работать на этом объекте годами. Не надо списывать все на Олимпиаду. Сделайте качественно». Разве он неправ?

— Прав.

— Но мы не можем заставить их исправить помарки. Только руководство республики.

— А если оно не обратит на это внимания?

— Теоретически тренироваться можно где угодно. Ездят люди по бездорожью, когда других вариантов нет? А куда им деваться? Но хорошая дорога — совсем другое. Вот и у нас вопрос в том, что мы хотим получить. Если нет задач сохранять спортсменов здоровыми и работать на результат, то можно и по обочинам кататься.

Вот только спортивный объект с хорошим рельефом, кажется, строился для других целей.

Трасса раздора

— Я так понимаю, что с этим центром были надежды на прорыв местных спортсменов в лыжах и биатлоне?

— Вот тут еще одна проблема. Мы уже написали письмо премьер-министру Татарстана, ждем ответа. Суть в том, что этот центр передается городской казанской спортивной школе по лыжным гонкам. Вместе со стрельбищем и всем инвентарем. Загвоздка в том, что при таком раскладе все спортсмены республики, которые не входят в эту школу, не смогут там заниматься. Ни дети, ни тренеры. Доступа к инвентарю не будет.

Это приведет к тому, что все тренеры будут стараться устроиться в эту школу и переманивать туда детей. Кто-то переживет, но в данном случае сама система выстроена неправильно. Потому что все, что хотя бы в зачаточном состоянии начинает развиваться на местах, будет прибито. Либо ты в казанской спортшколе, либо у тебя нет условий.

— Как сделать объект общедоступным?

— Передать его в ЦСП. Если спортсмен попадает в списки сборной Татарстана, то должен иметь возможность тренироваться в этом центре. Это же в интересах всего региона. А пока все выглядит так, что казанская спортшкола хочет собирать себе все сливки.

— Альтернативные лыжероллерные трассы в Татарстане есть?

— Такого уровня — нет. Построилась в Заинске, но я уже упомянул, что там очень много недоработок. Давайте хотя бы с этим центром разберемся. Все строилось для развития, а не для разрушения, так?