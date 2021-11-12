Бабиков и Цветков на грани пролета даже Кубка IBU. Завтра у чемпионов мира последний шанс спасти карьеру

В Ханты-Мансийске в разгаре биатлонный отбор.

Безумный карьерный зигзаг российских чемпионов мира по биатлону продолжается. В 2017 году Антон Бабиков и Максим Цветков были героями спортивной России: их с Алексеем Волковым и Антоном Шипулиным четверка выиграла эстафетное золото на чемпионате мира в Австрии, а потом все они с Дмитрием Губерниевым орали а капелла гимн страны на награждении. Те события — золотая история отечественного биатлона. Спустя год на финале Кубка мира в Тюмени Цветков разнесет в масс-старте всех, во главе с Йоханнесом Бе. Были ж времена.

По всем законам логики, следующий олимпийский цикл должен был быть их. В идеале — с красивым окончанием в Пекине-22.

Но прошло три сезона — и на недавних героев грустно смотреть. Они стремительно вылетели из основы сборной. Каждый год отчаянно пытаются туда вернуться, но ничего не получается. Кажется, сейчас последняя попытка. И шансы обоих на чудо — мизерные.

В Ханты-Мансийске в эти дни проходит отбор на предстоящий международный сезон. При этом пятерка на старт Кубка мира определена досрочно: Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Максим Елисеев, Евгений Гараничев и Карим Халили. По трем последним — спорно. Но это другой вопрос. Сейчас же нужно определить одно место на Кубок мира и набрать заявку на Кубок IBU. Решат все две гонки: спринт и масс-старт.

Первая прошла сегодня и закончилась неожиданно. Победил 24-летний Ильназ Мухамедзянов. Хорош на лыжне был 22-летний Даниил Серохвостов — несмотря на три промаха, он третий.

А вот у Бабикова и Цветкова все не очень радужно. Антон, главный скил которого — стрельба, зашел на два круга и в итоге только седьмой. Максим с одним промахом девятый — в минуте от Мухамедзянова. Понятно, что если они не устроят какой-то феерии в масс-старте, даже шестой номер Кубка мира им не светит. Да и попадание на Кубок IBU пока под вопросом.

В минус и вероятное сокращении квоты на Олимпиаду — наши биатлонисты смогут заявить в Пекин-22 только по пять мужчин и женщин. Латыпов и Логинов — железные кандидаты. Если Елисеев, Гараничев и Халили не начнут валиться на старте сезона, то у остальных просто даже шанса попасть на главный старт не будет.

Все, что остается Бабикову и Цветкову, — выжигать в завтрашнем масс-старте и пробиваться на Кубок IBU. Потом рвать в нем — и надеяться на вызов на Кубок мира. А уже там зубами цепляться за шанс. Да, цепочка условий длинная и вероятность успеха крайне невысокая. Скорее теоретическая. Но она есть. Если же 30-летние спортсмены (у Максима юбилей 3 января) завалят завтрашний масс-старт — это будет окончательным крушением их надежд вернуться в большой биатлон.

Мужчины. Отборочные старты. Спринт

1. Ильназ Мухамедзянов — 29.07,4 (0+1)

2. Александр Поварницын — 5,3 (0+1)

3. Даниил Серохвостов — 17,5 (1+2)

4. Никита Поршнев — 23,2 (0+1)

5. Кирилл Бажин — 35,5 (0+0)

6. Кирилл Стрельцов — 37,3 (0+2)

7. Антон Бабиков — 50,6 (1+1)

8. Василий Томшин — 1.01,8 (1+1)

9. Максим Цветков — 1.02,2 (1+0)

10. Михаил Первушин — 1.19,2 (0+1)

11. Петр Пащенко — 1.32,3 (0+2)

12. Андрей Вьюхин — 1.36,1 (2+3)

13. Илья Гаврилов — 1.43,2 (1+2)

14. Евгений Сидоров — 1.46,0 (1+2)

15. Семен Сучилов — 1.50,7 (2+2)

16. Роман Сурнев — 1.54,5 (1+2)

17. Ярослав Костюков — 1.59,3 (0+1)

18. Даниил Фомин — 2.10,4 (2+1)

19. Дмитрий Иванов — 2.15,9 (2+1)

20. Денис Таштимеров — 3.00,9 (2+0)

21. Алексей Вагин — 3.01,9 (1+2)

22. Юрий Шопин — 4.16,6 (0+2)