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Сегодня, 12:30

Российскую биатлонистку лишили гражданства. Неприятный кейс Лидии Жураускайте

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Лидия Жураускайте.
Фото Соцсети
Спортсменка из Мурманска решила выступать за Литву и отказалась от паспорта России.

Сегодня на официальном сайте Кремля был опубликован указ президента России о приеме в гражданство РФ и выходе из него нескольких десятков человек. Стали россиянами 44 человека. Лишились российского гражданства всего трое. Среди последних — 23-летняя мурманская биатлонистка Лидия Жураускайте. Почему она попала в этот список?

Биатлоном занялась случайно

Жураускайте родом из Мурманска, два года назад выполнила норматив мастера спорта и по меркам региона считалась перспективной спортсменкой. Хотя результаты на российских соревнованиях у нее не выдающиеся. Последний раз на Кубке нашей страны она стартовала в январе 2020-го и заняла 42-е место. В прошлом на уровне этого не самого конкурентного турнира были попадания и в топ-10, но, по сути, единственным ее выдающимся результатом стало серебро в спринтерской роллер-гонке первенства России по биатлону в Увате в сентябре 2020 года. Проиграла она только Дарье Сидоровой, которая вскоре также сменит спортивное гражданство — на украинское.

Интересно, что Лидия начала заниматься биатлоном сравнительно поздно — в 14 лет, а отправили ее в секцию вообще присматривать за братом. Сама она говорила, что карьера получилась «случайно». Параллельно с выступлениями в биатлоне работала инструктором в местной спортивной школе и училась в главном университете своего города — МАГУ (Мурманском арктическом государственном). Но выдержать конкуренцию в нашем спорте не смогла. Последние два года Жураускайте не выступает в России, а, судя по всему, тренируется в Литве. Именно за эту страну она собирается выступать в новом олимпийском цикле.

Лидия Жураускайте. Фото Соцсети
Лидия Жураускайте.
Фото Соцсети

Цель — Олимпиада-2026

Ранее Лидия уже высказывалась о том, что ее главная мечта — участие в Олимпиаде в Кортина-д'Ампеццо:

— Мне очень важно, что меня заметили и дали возможность. Я вижу, как президент и тренер федерации стараются сделать так, чтобы я чувствовала себя здесь как можно комфортнее. Я очень благодарна Литве, — говорила Жураускайте LRT.

Дарья Касаткина и&nbsp;Андрей Рублев. Касаткина и Рублев допустили смену гражданства. Как лично на них отразились санкции?

Прадед Лидии, как можно догадаться по фамилии, — литовец. Однако, чтобы получить гражданство этой страны, необходимо отказаться от предыдущего, то есть российского. По нашим законам это происходит через обращение к Президенту РФ — не считая экзотических вариантов типа намеренного совершения преступления. Вот Жураускайте сама и обратилась к Владимиру Путину, который ее просьбу удовлетворил. Биатлонистка могла сменить только спортивное гражданство без этих процедур, но тогда бы участвовала лишь в Кубке и чемпионате мира — для Олимпиады необходимо иметь паспорт страны. Ранее в Литве с этим уже были проблемы — фигуристы Эллисон Рид и Саулюс Амбрулевичус не смогли поехать на Игры из-за американского гражданства партнерши. Она ходатайствовала о литовском паспорте в порядке исключения, но было постановлено, что у нее «особых заслуг перед Литвой не установлено».

История Жураускайте идет вразрез с последними нашумевшими заявлениями депутата Госдумы Романа Терюшкова, который призывал приравнять смену гражданства к госизмене. Судя по указу, Президент России придерживается другого мнения.

Лидия Жураускайте. Фото Соцсети
Лидия Жураускайте.
Фото Соцсети

Биатлонный исход

Биатлон — пожалуй, главный зимний вид спорта, в котором из России наблюдается массовый переход в другие сборные. Приходит на ум фигурное катание, но уровень конкуренции в этих видах спорта несравним — в биатлоне Россия ну никак не страна номер один в мире. Тем не менее за последние четыре года сменили гражданство десятки наших соотечественников.

Биатлонисты, уехавшие из России в этом олимпийском цикле. Фото "СЭ"
Биатлонисты, уехавшие из России в этом олимпийском цикле.
Фото «СЭ»

А если копнуть глубже, то вспомнятся успешные трансферы Анастасии Кузьминой в Словакию и Дарьи Домрачевой в Белоруссию. Впрочем, практика смены гражданства идет еще с 1990-х, когда в Белоруссию уехали Вадим Сашурин и Владимир Драчев. Но в любом случае — приятного в новом уходе из России мало.

Причину отъезда Жураускайте объяснил ТАСС тренер спортсменки Александр Косорыгин. Он рассказал, что подопечная принимала решение о переходе самостоятельно, а переговоры и обсуждения продолжались больше года.

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— Мурманские спортсмены вообще очень часто меняют судьбу, переезжая в другие регионы или в страны ближнего зарубежья. Чтобы готовиться, нужны деньги, а в Мурманске их на всех не хватает. Например, непрерывная реконструкция «Долины Уюта» длится уже 15 лет и все еще не закончилась. Бедная девушка «выросла на стройке» и не захотела на ней же и «умирать», — горько резюмировал специалист.

И если все действительно обстоит так, то, может быть, стоит наказывать не меняющих гражданство, а тех, кто за 15 лет не может реконструировать главный спортивный комплекс региона?

Биатлон
Сборная России по биатлону
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