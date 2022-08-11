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Украинская биатлонистка выступит на чемпионате России. Она вернулась ради любимого человека

Отдел спорта «СЭ»
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Екатерина Бех.
Фото Соцсети
Екатерина Бех.
Фото Соцсети
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Екатерина Бех преодолела путь из России на Украину и обратно.

Исключенная из состава сборной Украины биатлонистка Екатерина Бех примет участие в летнем чемпионате России, а также во втором этапе Кубка Содружества на белорусской базе «Раубичи». 23-летняя девушка родилась в Хабаровском крае, но не выдержала конкуренцию за место в нашей сборной и в 2018 году приняла решение попытать счастья в украинской команде. Однако судьба сложилась иначе — теперь Бех вернулась на родину и готовится стартовать во внутренних соревнованиях за Московскую область.

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Екатерину в России ждали

Бех родилась в небольшом поселке Солнечный Хабаровского края. До 2018 года биатлонистка выступала за юниорскую сборную России, но в 2018 году вместе Анастасией Рассказовой и Оксаной Москаленко покинула московскую спортшколу олимпийского резерва № 43 и вместе с тренером Ильей Лопуховым отправилась в Киев. Там она приняла украинское гражданство и стала выступать под украинским флагом — сначала на юниорских, а затем и на взрослых соревнованиях. После начала нынешних событий на Украине Екатерина решила вернуться в Россию. Это было очень непросто, но девушке помог глава украинской Федерации биатлона Владимир Брынзак. На Украине этот поступок оценили негативно, поэтому в апреле Екатерина была исключена из сборной Украины, а Брынзак лишился своего поста после 24 лет плодотворной работы.

Екатерина Бех. Фото Соцсети
Екатерина Бех.
Фото Соцсети

Результаты у Бех в последнее время оставляли желать лучшего, в основу украинской сборной она не попадала, стартуя в чемпионате Европы и Кубке IBU. Поэтому возвращение можно объяснить и спортивными причинами, а также соображениями личного характера — у Екатерины отношения с одним из лидеров российской сборной Каримом Халили. Этот факт также вызывал ряд вопросов на Украине, но девушке важнее всего было личное счастье.

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Ну а после возвращения в нашу страну бывшей украинке была предоставлена возможность тренироваться со сборной Московской области. «Они с личным тренером обратились с таким предложением, я ответил положительно. Почему не помочь? Спортсмен она известный. Я ее знаю как спортсменку еще с детского возраста. Она в лыжных гонках начинала, затем в биатлон перешла», — рассказывал вице-президент СБР и глава федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов.

Екатерина Бех. Фото Соцсети
Екатерина Бех.
Фото Соцсети

Бех была вместе с группой тренера сборной Каминского

Личным тренером Бех сейчас является Николай Лопухов. Он постоянно работает с девушкой и лично курирует вопрос восстановления Екатерины в российском биатлоне. Это процесс непростой, ведь после того, как спортсменка перешла под юрисдикцию Украины, от гражданства России ей пришлось отказаться. Теперь ее ждет процедура восстановления, и в ней много бюрократии. Отчасти о значении Бех для нашей команды говорит факт совместного фото с группой Юрия Каминского. Биатлонист Евгений Емерхонов опубликовал в социальных сетях пост, где рассказал о том, что группа Каминского поднялась на вершину горы Сарлык на Алтае. На снимке также присутствовала Екатерина. Правда, тренер сборной Юрий Каминский заявил, что никакого сотрудничества с Бех у него не было, а фотография — инициатива самих спортсменов. «Екатерина не тренируется с нами, она в составе команды Московской области. Так, чтобы она проводила совместные тренировки с нашей группой, этого не было», — сказал Каминский журналистам.

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В то же время Нуждов уже оформил заявку Бех на летний чемпионат России, который пройдет в сентябре в Чайковском Пермского края. Также Екатерина готовится выступить на втором этапе Кубка Содружества в «Раубичах». «С моими спортсменками она бегала на первенстве Московской области, — объяснил выбор региона Нуждов. — Живет она в Одинцово. То есть по территориальности к нам ближе всего. Так что по совокупности факторов. Сильнейшие выбирают сильнейших». Сама биатлонистка, как и ее избранник Халили, пока что от комментариев отказываются и выступлений в СМИ избегают. Неизвестна пока и судьба второй девушки из сборной Украины, решившей при помощи Брынзака вернуться в Россию, — Оксаны Москаленко. В любом случае пока речь о внутренних стартах, проблема с отсутствием у девушек паспорта не так критична. Но если речь зайдет о международных соревнованиях под эгидой IBU, то ее будет необходимо решать.

Биатлон
Сборная России по биатлону
Сборная Украины по биатлону
Екатерина Бех
Карим Халили
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