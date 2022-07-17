Биатлонист сборной России разбился на вертолете. Последний полет Малиновского

25-летний Игорь Малиновский мечтал об авиации и погиб в небе близ родного села на Камчатке.

Всю субботу мы надеялись на чудо. Верили, что пропавший на Камчатке с радаров вертолет Robinson из-за непогоды просто совершил где-то аварийную посадку, о чем трубили сотни Telegram-каналов. И что как только стихия позволит спасателям начать поисковые работы, экипаж найдут. Но чуда не произошло — лучшего юниора в истории российского биатлона Игоря Малиновского, находившегося за штурвалом того вертолета, больше нет с нами.

В один из ненастных дней я проснулся с желанием летать

В воскресенье утром вертолет действительно нашли. Точнее, его обгоревшие обломки. Примерно в 13 км от вулкана Узон. Выжить не удалось ни 25-летнему биатлонисту Игорю Малиновскому, управлявшему вертолетом, ни двум его пассажирам — сотруднику салона сотовой связи Сергею Колеснику и бывшему топ-менеджеру «Эльдорадо» Зое Кайгородовой.

— Пилот выполнял частный рейс, группа не была зарегистрирована в качестве туристов, — сообщил в соцсетях губернатор Камчатского края Владимир Солодов. — Вчера в районе места крушения вертолета наблюдалась низкая облачность и неблагоприятная для полетов погода. Компетентные органы проводят расследование и будут устанавливать причины вылета и обстоятельства крушения частного вертолета.

Игорь Малиновский.

Игорь всегда шел своим путем. Он очень поздно попал в биатлон, но умудрился стать одним из самых титулованных юниоров в истории — выиграл сразу пять золотых на чемпионатах мира. Во взрослой команде сетовал на недостаточные нагрузки — и ругался из-за того, что ему не дают делать зарядку. Тренеры говорили, что результат не идет, потому что Малиновский тренируется слишком много и нужно время на восстановление. Сам спортсмен считал, что ему, напротив, не хватает объемов.

История с полетами вообще уникальная. Чтобы человек на полном серьезе выбирал между вертолетами и большим спортом — беспрецедентная ситуация. Лишь осенью, в 24 года, после нескольких лет терзаний, Игорь расставил для себя приоритеты.

— В один из ненастных дней во время учебно-тренировочного сбора я проснулся с желанием летать, — признался он в конце мая Kamchatkamedia (и это, похоже, было его последнее интервью). — Это было видение или что-то вроде того, где мне было сказано: если ты сейчас не успеешь закончить свой летный колледж, то не успеешь уже никогда. Не сможешь получить свое долгожданное пилотское удостоверение и вообще пилотом вряд ли когда-нибудь уже станешь. Я проснулся и задумался: спорт — это, конечно, классно, но рано или поздно ему приходит конец. А дальше что? А дальше-то я хотел был пилотом. Пилоты, впрочем, как и спортсмены, люди суеверные, поэтому я поддался этому провидению и переключился на авиацию. И оглядываясь назад, понимаю, что сделал все вовремя — сейчас с летным делом у нас в стране большие проблемы. Во-первых, накладывают санкции на вертолеты. И хотя я учился на отечественную модель, но в процессе обучения мы проходили и промежуточный тип, например Eurocopter, а он иностранного производства, и сейчас с ним уже проблемы. Так что я сделал этот выбор очень своевременно, сумел в последний вагон запрыгнуть. Что касается биатлона, то буду продолжать выступать на местных краевых соревнованиях. Но это, конечно, уже не будет большой спорт.

Мильково

Весной Игорь окончил училище и получил пилотское удостоверение. В конце мая во Владивостоке он прошел переподготовку на различные типы воздушных судов. У него были разные варианты продолжения летной карьеры, но Малиновский был твердо убежден, что должен вернуться в Мильково — свое родное село.

— Я хочу летать и работать именно в родном крае, — объяснял он во все том же интервью Kamchatkamedia. — Где родился, там и пригодился. Если честно, я в свое время тоже был среди тех, кто не хочет возвращаться домой. Все-таки действительно уровень жизни, инфраструктура на Камчатке очень отличаются от материка. Вообще весь Дальний Восток немного отстает в развитии от остального мира. Но сейчас, в нынешнее время, перспектива развития туризма и летной деятельности на Камчатке очень большая. Грех этим не воспользоваться. Надо пробовать, надо развивать. Тем более я чувствую, что могу внести свой вклад и принести пользу людям. Много идей, много амбиций, будем пробовать. Завершу сейчас учебу во Владивостоке и вернусь в родное Мильково.

16 июля, как раз из родного Мильково, Игорь и отправился в свой последний полет...

«СЭ» выражает соболезнования родным и близким Игоря Малиновского.