«Не понимаю спортсменов мирового уровня, которые не говорят с журналистами». Резцова ответила на вопрос про Веронику Степанову

А еще Кристина выиграла последнюю биатлонную гонку в сезоне.

Чемпионат России. Женщины

Масс-старт

1. Кристина Резцова — 36.53,6 (3)

2. Виктория Сливко — 18,0 (1)

3. Светлана Миронова — 31,9 (3)

4. Елизавета Каплина — 35,5 (1)

5. Лариса Куклина — 39,5 (1)

6. Екатерина Носкова — 1.08,4 (5)

В Тюмени завершается чемпионат России по биатлону. В воскресенье прошла заключительная женская гонка. Несмотря на три промаха, уверенную победу одержала Кристина Резцова. Которую уже по счету...

— Все, сезон закончен? — уточнили мы у Кристины, которая в четверг отмолотила две эстафеты за день.

— А не факт. В раздумьях. Думаю пробежать на следующей неделе Югорский марафон.

— Так там же 50 км!

— Ну и что? Разок бежала уже. Но надо еще раз подумать. Как-то сил совсем уже не осталось. Взвешу все еще раз.

От кого мне закрываться?

— В чем феномен биатлона? На чемпионате России полные трибуны: тысячи людей приехали в Тюмень, стоят весь день на холоде, а еще и билеты платные. На легкой атлетике или плавании куда комфортнее в плане просмотра, но там нет вообще никого.

— Не знаю, что происходит в легкой атлетике и плавании, но у нас тут все организовано как праздник. Фудкорты, сувениры, все общаются друг с другом — тут биатлонная тусовка. И люди приезжают не только посмотреть соревнования, но и отдохнуть душой и телом. Свежий воздух, природа — тут же классно находиться!

Плюс медийность. Почему столько людей ходит на футбол и хоккей? Мне непонятно, почему туда ходит больше народу, чем на биатлон. Все дело в той же медийности.

— А вот Елена Вяльбе наехала на Веронику Степанову. Говорит — зазвездилась. Вам никто не предъявляет за излишнюю медийность?

— Так это такая же часть работы, как и бегать. Не понимаю спортсменов мирового уровня, которые не говорят с журналистами. Спорт — это же для людей, для болельщиков. От кого закрываться? Почему не отвечать на вопросы, которые любопытны общественности? Тем более если мое мнение для кого-то интересно. Понятно, что какая-то грань должна быть. Но в целом я продолжу с вами общаться, дорогие мои.

— Сколько раз мы вас выбесили за этот сезон?

— Парочку было. (Смеется.) На самом деле, особых косяков не было. Разве что в начале сезона. Но и там ошибки шли скорее не от вас, а от меня. Я очень открытый человек и иногда говорю намного больше, чем нужно.

Хочу биатлон в Сыктывкаре

— В следующем сезоне биатлонистам наверняка придется ездить по этапам Кубка России. Какой этап у вас любимый?

— А я даже не знаю. Давно не бегала по Кубкам России. (Смеется.) Вообще, люблю Чайковский. Там еще проходят старты зимой? О, еще же Ханты-Мансийск! Чего это я? Там классный стадион. Вот что мне не нравится в Тюмени, «Жемчужина Сибири» очень далеко города. Ездить нужно на машине, в столовую — ходить. Надо в магазин — 40 км. Хотя тренировочные условия тут идеальные. Но в Ханты-Мансийске вообще как дома.

— Есть какой-то регион, где биатлон не проводят, а вы бы хотели там пробежать?

— Не знаю, почему в Сыктывкаре не проводят биатлон. Там классное стрельбище. Столько разных трасс и рельефов! Есть даже на 50 км! Где хотите — там и крутите. Я бы с удовольствием там побегала. Плюс там дочка, семья. Там один из моих домов.

— Что у вас было написано на щеке во время гонки?

— Да ничего. Не успела! Пришла за пять минут до начала пристрелки. Чуть на старт не опоздала! Поэтому и написать не успела. А так — мы провожаем Вадима Филимонова и Кристину Дюпину из Ханты-Мансийска. Они завершают карьеру. Поэтому все писали «Крис bye» или «Фил bye».

— Проспали?

— Нет. Просто самочувствие дурацкое. Еле-еле выползла из комнаты. Шла сюда кое-как.

— Как же вы тогда с тремя промахами на «лежке» умудрились победить?

— Уговорила себя, что надо работать, надо дотерпеть.