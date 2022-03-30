«Без соцсетей хорошо, играем с мужем в нарды. Обалденно!» Резцова снова жжет

Очередное яркое интервью лучшей биатлонистки страны.

Чемпионат России. Спринт

Женщины

1. Виктория Сливко (Россия) — 22.33,1 (1)

2. Елизавета Каплина (Россия) — 8,7 (0)

3. Анастасия Гореева (Россия) — 13,6 (2)

4. Кристина Резцова (Россия) — 17,3 (3)

5. Лариса Куклина (Россия) — 51,4 (1)

6. Екатерина Носкова (Россия) — 54,1 (2)

— Стрельба... — выдохнула Резцова после финиша. — На пристрелке тренеры говорили, что сегодня ветер настолько непонятный, что мне никто не ответил на вопрос, на сколько щелчков уходит стрельба, если подует ветер. Я пришла, первые два выстрела сделала без ветра, потом начался ветер — стала обращать на это внимание, из-за этого сделала грубейшую ошибку. Три штрафных круга — много.

Ранг соревнований особо не имеет значения

— К чемпионату России подоспели новые санкции: членство Союза биатлонистов России (СБР) в IBU временно приостановили. Не удивились?

— Да как я должна к этому относиться? Меня это вообще никак не касается, ведь я совершенно ничего не могу сделать. И какой смысл тогда говорить? Тем более что никто не знает, что будет дальше. Сейчас заканчиваем этот сезон, потом начнем следующий. Пока раскачаемся — будет видно. Еще много времени.

— Вам мотивации и энергии добегать этот сезон хватает?

— Вот выигрывать, судя по всему, не хватает. А выходить, бегать и делать свою работу — да. Кайфую от этого! Мне очень нравится. И ранг соревнований особо не имеет значения. Вот ты пашешь весь год, умираешь, этот бесконечный тренаж, делаешь по 100 изготовок за тренировку. И как не хотеть выплеснуть все это? Показать, для чего ты все это делал? Это просто непередаваемо! Это кайф. Хоть Кубок мира, хоть чемпионат России, хоть региональные старты — без разницы.

Пробежать в Сыктывкаре не разрешила Вяльбе

— Мы вместе приехали сюда из Сыктывкара, где проходит лыжный чемпионат страны. Вы хотели выступить там в скиатлоне и спринте. Сильно расстроились из-за недопуска?

— Было маленько. Очень интересно было сравниться с девчонками-лыжницами. Но правила есть правила. У меня не было FIS-пунктов, поэтому меня не могли заявить. Ничего не могла с этим сделать. Но я не опускаю руки. Может, еще попробую. Начну хотя бы с летних стартов — туда точно можно заявляться. Вот там могу заработать очки, чтобы иметь возможность пробежать зимой. Тем более летом будет проще — не все сильнейшие лыжницы участвуют в стартах.

— Бывали прецеденты, когда биатлонисты участвовали в лыжных чемпионатах мира. Вам это было бы интересно?

— Не могу вспомнить много таких прецедентов. Особенно в нашей сборной. Было бы неплохо. Но это к президенту ФЛГР Елене Вяльбе. Пробежать в Сыктывкаре она мне не разрешила.

— Вы хотели там пробежать и скиатлон. В классике бы потянули?

— Прекрасно понимаю, что была бы далеко от лидеров. Но мне все равно интересно. Я же начинала с лыж. И когда-то классикой бежала неплохо. Да, было бы тяжело. Но ведь и любопытно.

— Какое место сочли бы достойным?

— 30-е.

— А в спринте?

— В шестерке. Хотела бы попасть в финал. А что вы удивляетесь? Сами спросили, какое я сочла бы достойным.

— В Уфе вы говорили, что ничуть не переживаете из-за блокировки Instagram (соцсеть запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Не поменяли мнение?

— У меня есть возможность доступа. Но я захожу буквально на пару минут — просто посмотреть. Но ничего интересного там уже не осталось. И хорошо без него живется. Играем с мужем в нарды! Обалденно! Он меня подсадил.

— На что играете?

— Когда как. То на интерес, то на желание, то на завтрак. Простые бытовые истории.