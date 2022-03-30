Елисеев близок к завершению карьеры. Юрлова-Перхт пытается вернуться в 37

В Тюмени стартует чемпионат России по биатлону. Что там интересного?

Нынешний чемпионат России по биатлону — один из самых представительных в истории. Если лыжники на главный внутренний турнир топовые составы собирают всегда — это принципиальная позиция Елены Вяльбе, — то ведущим биатлонистам после международного сезона, как правило, давали отдохнуть.

Елисеев может упустить время

Сейчас ситуация иная. Когда команда вернется на Кубок мира, никто не знает. И чемпионат страны собрал практически всех сильнейших. Больше того, в Тюмени выступят еще и белорусы, которые тоже в бане. И та же Анна Сола будет претендовать на победу во всех гонках. В России таких представительных соревнований не было четыре года — со времен последнего этапа Кубка мира в 2018 году.

Теперь выступят все медалисты недавних Олимпийских игр в Пекине: Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Карим Халили, Максим Цветков, Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина. Каждая гонка — в прямом эфире. Посмотреть будет на что. И на кого. Причем интриг по части не попавших на Олимпиаду ничуть не меньше.

Так, например, пропускает последний большой турнир этого сезона Матвей Елисеев. Еще в начале зимы казалось, что его место в основе незыблемо. Но 72-е место в спринте в Эстерсунде и 52-е на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе дали понять: ситуация кардинально изменилась. Теперь есть ощущение, что его спортивная карьера к 29 годам подходит к концу. Покидая Европу, Елисеев говорил, что непременно выступит на чемпионате России и постарается сделать это так, чтобы вернуться в сборную. Теперь же, очевидно, этого не произойдет. Матвей все еще решает проблемы со здоровьем. И когда он разберется с этой проблемой, вполне может оказаться, что упущено слишком много. Тем более что возвращаться ему придется, по сути, в одиночку. В нынешней ситуации даже регион вряд ли станет финансово вкладываться в проблемного и уже не молодого спортсмена.

Юрлова-Перхт хочет отбежать всю программу

Зато выступит на чемпионате России товарищ Елисеева по несчастью Гараничев. Он тоже имел твердое место в сборной осенью и примерно так же вылетел из нее уже на старте сезона. Правда, в отличие от Матвея Евгений продолжал выступать. И посмотреть на 34-летнего ветерана будет любопытно. Как и на Антона Бабикова, который был на грани попадания в олимпийскую заявку.

Еще любопытнее камбэк чемпионки мира-2015 Екатерины Юрловой-Перхт. Прошлым летом она второй раз стала мамой. Сейчас ей — 37. Казалось бы, возвращаться нет никакого смысла. Однако ей самой на чье-то мнение со стороны совершенно по барабану. Так было на протяжении всей карьеры Екатерины. Она не скрывает, что хотела побороться за Пекин-2022, — не хватило какого-то месяца. Теперь же Юрлова-Перхт постарается реализоваться на чемпионате страны.

Дмитрий Васильев в интервью ТАСС сообщил, что она планирует не просто выступить в условной эстафете: спортсменка намерена отбежать всю программу. И это говорит о ее бойцовских качествах. Если Екатерина обыграет медалисток Пекина, это будет очень сильно. Первая ее гонка — спринт — уже в среду.

Расписание чемпионата России

30 марта, 9.00. Мужчины. Спринт

30 марта, 12.30. Женщины. Спринт

31 марта, 9.00. Сингл-микст

31 марта, 11.30. Смешанная эстафета

2 апреля, 9.00. Женщины. Эстафета

2 апреля, 12.30. Мужчины. Масс-старт

3 апреля, 9.00. Женщины. Масс-старт

3 апреля, 11.00. Мужчины. Эстафета