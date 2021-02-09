Лопухов рассказал о шансах Логинова на чемпионате мира

Бывший старший тренер мужской сборной России Николай Лопухов отметил, что Александр Логинов недотягивает до уровня лидеров мирового биатлона. По его словам, о медалях на чемпионате мира можно только мечтать.

Чемпионат мира по биатлону пройдет в Поклюке с 10 по 21 февраля.

— Будем надеяться, что у него все получится. Чего у Саши не отнять — он всегда умел подводить себя к крупным турнирам, — цитирует Лопухова RT. — Самоподготовка? На самом деле не думаю, что это имеет большое значение. В первую очередь должна быть система. Можно ведь тренироваться одному и делать это хорошо, а можно плохо работать в команде. Все зависит от желания самого спортсмена совершенствоваться. Но опять же, повторюсь, если мы будем правильно готовить молодежь, нам не придется рассчитывать на одного Логинова, поскольку появится несколько биатлонистов его уровня. Пока такого нет. Саша — большая личность, но его можно назвать «микроБе» или «микроФуркад».

— Ему по силам бороться за медали в личных гонках ЧМ?

— Нам остается только мечтать. В текущем сезоне у Александра, казалось, возникли определенные сложности, но на этапе КМ в Антерсельве он взял золото в индивидуалке. Однако это его единственная медаль в личной гонке.

К сожалению, пока уровень Саши не настолько высок, как у тех же норвежцев. Логинов в состоянии выдать отдельный сильный старт, но не может феерить постоянно. С другой стороны, мне вспоминается пример Дмитрия Малышко, который в 2013-м приехал на этап КМ в Оберхоф и завоевал там три золотые медали. Всё возможно. Вот и наша женская эстафетная четвёрка взяла и выиграла в Антерсельве, хотя никто не думал и не гадал.