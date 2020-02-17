Зайцева, Романова и Вилухина требуют публичных слушаний в CAS

Российские биатлонистки Ольга Зайцева, Яна Романова и Ольга Вилухина требуют проведения публичных слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) по допинговым делам 2 и 3 марта с обязательным присутствием российских и мировых СМИ, сообщает ТАСС.

Спортсменки, которые уже завершили профессиональную карьеру, в ноябре 2017 года были пожизненно дисквалифицированы Международным олимпийским комитетом, их результаты на Олимпийских играх в Сочи были аннулированы. Апелляцию на это решение спортсменки подали больше двух лет назад, однако рассмотрение дел затягивалось.

— Честно признаюсь, рада тому, что приближается дата слушаний дела, которому, как мне кажется, нет конца. Нас дисквалифицировали в 2017 году, и об этом мы узнали фактически из новостей в интернете. За это время мы уже начали привыкать к беспределу и произволу по отношению к российским спортсменам, невиновным и чистым спортсменам. Поэтому мы требуем, чтобы слушания в CAS были публичными и открытыми, с доступом всех мировых СМИ, уверена, ни ВАДА, ни кто угодно другой против не будет, — сказала Зайцева.