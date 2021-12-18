Зайцева о пересчете баллов Кубка мира по биатлону: «Давайте ковыряться в 90-х годах»

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева высказала мнение, что решение Международного союза биатлонистов (IBU) пересчитать баллы за гонки Кубка мира в сезоне-2013/14 обсуждать неприятно. По ее словам, это уже прошлое.

IBU провел пересчет баллов с учетом аннулирования результатов Зайцевой после Олимпийских игр в Сочи из-за признания ее виновной в нарушении антидопинговых правил.

Победу в общем зачете Кубка мира в том сезоне одержала Кайса Мякяряйнен из Финляндии, опередив норвежку Туру Бергер на четыре балла. После пересчета Бергер опережает Мякяряйнен на пять баллов.

«Слышу об этом в первый раз, я не в курсе. Как мне относиться к этому? Я даже не знаю, как вам это прокомментировать, — цитирует Зайцеву «РИА Новости». — Хотят — пусть обсуждают, я здесь при чем? Решили и решили. Не знаю, чем вам помочь, у меня нет мнения на этот счет. Меня эта ситуация сильно касается, да. У меня даже пульс поднялся, вы меня сейчас спрашиваете, и меня это тревожит, мне это не нравится. Это старые времена, ну давайте начнем в 90-х годах ковыряться. Если не о чем разговаривать, пусть разговаривают, меня это не касается сейчас».

Также Зайцева добавила, что Мякяряйнен и Бергер это тоже не касается и они даже не заморачиваются.

«Просто кому-то хочется поднять волну, обсуждения, но я не хочу в этом участвовать, я не хочу это обсуждать. Думаю, что Бергер и Кайса на такой же волне, как и я. Что было, то было. Думаю, всем в принципе это неприятно поднимать», — добавила она.

Зайцева обращалась с апелляцией на решение об отстранении в Спортивный арбитражный суд (CAS), который не встал на сторону спортсменки и признал ее виновной. CAS подтвердил решение Международного олимпийского комитета (МОК) в части, касающейся того, что допинг-проба Зайцевой была подменена. При этом срок дисквалификации россиянки был сокращен.