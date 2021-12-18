В IBU подтвердили, что отнимут титул у Мякяряйнен после обнуления результатов Зайцевой в сезоне-2013/14

Спортивный директор Международного союза биатлонистов (IBU) Феликс Биттерлинг подтвердил, что после завершения расследования дела Ольги Зайцевой результаты общего зачета Кубка мира-2013/14 были пересчитаны.

«Наша задача — пересчитать результаты Кубка мира и опубликовать их. Решение окончательное. Теперь Кайса на втором месте, а Тора Бергер — на первом. Бергер — официальный победитель общего зачета. Нам очень жаль, ведь прошло много лет. К тому же, вся эта ситуация повлияла на двух спортсменок, которые ничего не нарушали. Нам неприятно забирать Большой хрустальный глобус у Мякяряйнен спустя столько времени. Мы выясним, нужно ли Кайсе вернуть свой титул, чтобы его передали Бергер, или же мы сможем вручить отдельный кубок Торе и признать обеих биатлонисток победителями», — приводит Yle слова Биттерлинга.

Результаты Ольги Зайцевой были аннулированы после того, как спортсменку признали виновной в нарушении антидопинговых правил. Изначально по итогам Кубка мира-2013/14 Кайса Мякяряйнен (Финляндия) опережала Туру Бергер (Норвегия), однако после пересчета результатов норвежка вышла вперед на 3 балла.