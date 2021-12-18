Цветков завоевал бронзовую медаль на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе

Российский биатлонист Максим Цветков завоевал бронзовую медаль в спринте на третьем этапе Кубка IBU в Обертиллиахе (Австрия).

Первым стал норвежец Ховард Богетвейт, вторым — еще один представитель Норвегии Эрлен Бьонтегорд.

Обертиллиах (Австрия)

Кубок IBU

Третий этап

Мужчины

Спринт, 10 км

1. Ховард Богетвейт (Норвегия) — 23:37,0 (1)

2. Эрлен Бьонтегорд (Норвегия) +17,2 (2)

3. Максим Цветков (Россия) +17,3 (1)

4. Фабьен Клод (Франция) +18,4 (0)

5. Харальд Леммерер (Австрия) +20,9 (0)

6. Сверре Дален Аспенес (Норвегия) +28,3 (1)...

8. Антон Бабиков (Россия) +31,3 (0)...

15. Никита Поршнев (Россия) +47,2 (1)...

34. Ильназ Мухамедзянов (Россия) +1:47,8 (4)...

50. Матвей Елисеев (Россия) +2:13,7 (3)