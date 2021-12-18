Шевченко выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Австрии, Буртасова заняла четвертое место
Российская биатлонистка Анастасия Шевченко выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе (Австрия).
Шевченко не допустила ни одного промаха на двух огневых рубежах и преодолела дистанцию за 21 минуту и 39,3 секунды. Француженка Паула Боте, занявшая второе место, уступила россиянке 0,3 секунды. Третье место заняла норвежка Каролин Кноттен (отставание — +6,1 секунды).
Евгения Буртасова показала четвертый результат (+8,2), Анастасия Гореева стала 8-й (+30,3).
Биатлон
Обертиллиах (Австрия)
Кубок IBU
Женщины
Спринт
7,5 км
1. Анастасия Шевченко (Россия) — 21:39.3 (0 промахов)
2. Паула Боте (Франция) — +0.3 (0)
3. Каролин Кноттен (Норвегия) — +6.1 (0)
4. Евгения Буртасова (Россия) — +8.2 (0)
5. Камиль Бене (Франция) — +17.3 (0)
6. Франциска Хильдебранд (Германия) — +17.7 (1)
8. Анастасия Гореева (Россия) — +30.3 (1)
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю