Шевченко выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Австрии, Буртасова заняла четвертое место

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе (Австрия).

Шевченко не допустила ни одного промаха на двух огневых рубежах и преодолела дистанцию за 21 минуту и 39,3 секунды. Француженка Паула Боте, занявшая второе место, уступила россиянке 0,3 секунды. Третье место заняла норвежка Каролин Кноттен (отставание — +6,1 секунды).

Евгения Буртасова показала четвертый результат (+8,2), Анастасия Гореева стала 8-й (+30,3).

Биатлон

Обертиллиах (Австрия)

Кубок IBU

Женщины

Спринт

7,5 км

1. Анастасия Шевченко (Россия) — 21:39.3 (0 промахов)

2. Паула Боте (Франция) — +0.3 (0)

3. Каролин Кноттен (Норвегия) — +6.1 (0)

4. Евгения Буртасова (Россия) — +8.2 (0)

5. Камиль Бене (Франция) — +17.3 (0)

6. Франциска Хильдебранд (Германия) — +17.7 (1)

8. Анастасия Гореева (Россия) — +30.3 (1)