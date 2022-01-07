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Йоханнес Бе: «Испугались, узнав о коронавирусе Латыпова, очень не хочется пропустить Олимпиаду»

Йоханнес Бе высказался о коронавирусе Латыпова
20:18
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Трехкратный обладатель Кубка мира Йоханнес Бе после спринта на этапе мира в Оберхофе, в котором он занял 27-е место, ответил на вопрос о заболевании коронавирусом лидера российской команды Эдуарда Латыпова.

— Мы действительно испугались, необходимо защищать себя от коронавируса, — приводит Metaratings.ru слова Бе. — Мы знаем, как это сделать, потому что очень не хочется пропустить Олимпиаду. Ситуация с Эдуардом — не очень хорошая. Надеюсь, больше никто из российских спортсменов не пострадал.

Победу в спринте с одним промахом одержал россиянин Александр Логинов, а Бе с пятью промахами проиграл ему 1 минуту 22 секунды.

О положительном тесте Латыпова на коронавирус стало известно 6 января.

Дополнительная информация:

https://metaratings.ru/news/yokhannes-be-ispugalis-uznav-o-koronaviruse-latypova-1164065/

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