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Йоханнес Бе высказался о коронавирусе у Латыпова

13:49
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бе прокомментировал положительный тест на коронавирус у россиянина Эдуарда Латыпова. Он считает, что с представителями сборной России нужно соблюдать дистанцию.

«Просил тренеров отойти на несколько метров в сторону. Мы живем недалеко друг от друга, поэтому нам приходится держаться подальше от русских. Со всем этим нетрудно стать параноиком», — цитирует Йоханнеса NRK.

Латыпов пропустит два этапа Кубка мира — в Оберхофе и Рупольдинге.

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Виктория Кравченко все материалы автора

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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