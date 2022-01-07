Йоханнес Бе высказался о коронавирусе у Латыпова

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе прокомментировал положительный тест на коронавирус у россиянина Эдуарда Латыпова. Он считает, что с представителями сборной России нужно соблюдать дистанцию.

«Просил тренеров отойти на несколько метров в сторону. Мы живем недалеко друг от друга, поэтому нам приходится держаться подальше от русских. Со всем этим нетрудно стать параноиком», — цитирует Йоханнеса NRK.

Латыпов пропустит два этапа Кубка мира — в Оберхофе и Рупольдинге.