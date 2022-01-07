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СБР сообщил о еще одном положительном тесте на коронавирус в сборной России

12:20
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Союз биатлонистов России (СБР) сообщил о еще одном положительном тесте на коронавирус в сборной России перед этапом Кубка мира в Оберхофе.

Как сообщается на официальном сайте СБР, массажист национальной команды Роман Никитин сдал положительный тест на коронавирус.

Никитин изолирован от остальной команды. Решение о длительности его карантина будет принято позднее.

Этап Кубка мира в Оберхофе пройдет с 7 по 9 января. 7 января состоятся мужская и женская спринтерские гонки.

Ранее сообщалось, что российский биатлонист Эдуард Латыпов заразился коронавирусом.

Дополнительная информация:

https://biathlonrus.com/news/eshchye-odin-polozhitelnyy-test-v-oberkhofe/

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Карен Саркисян все материалы автора

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