Союз биатлонистов России (СБР) сообщил о еще одном положительном тесте на коронавирус в сборной России перед этапом Кубка мира в Оберхофе.

Как сообщается на официальном сайте СБР, массажист национальной команды Роман Никитин сдал положительный тест на коронавирус.

Никитин изолирован от остальной команды. Решение о длительности его карантина будет принято позднее.

Этап Кубка мира в Оберхофе пройдет с 7 по 9 января. 7 января состоятся мужская и женская спринтерские гонки.

Ранее сообщалось, что российский биатлонист Эдуард Латыпов заразился коронавирусом.