СБР сообщил о еще одном положительном тесте на коронавирус в сборной России
12:20
Союз биатлонистов России (СБР) сообщил о еще одном положительном тесте на коронавирус в сборной России перед этапом Кубка мира в Оберхофе.
Как сообщается на официальном сайте СБР, массажист национальной команды Роман Никитин сдал положительный тест на коронавирус.
Никитин изолирован от остальной команды. Решение о длительности его карантина будет принято позднее.
Этап Кубка мира в Оберхофе пройдет с 7 по 9 января. 7 января состоятся мужская и женская спринтерские гонки.
Ранее сообщалось, что российский биатлонист Эдуард Латыпов заразился коронавирусом.
Дополнительная информация:
https://biathlonrus.com/news/eshchye-odin-polozhitelnyy-test-v-oberkhofe/
Читайте также
Реклама
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю