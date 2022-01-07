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Легрейд: «Не могу представить, что бы делал на месте Латыпова»

21:47
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Норвежский биатлонист, четырехкратный чемпион мира Стурла Холм Легрейд отреагировал на то, что биатлонист сборной России Эдуард Латыпов заразился коронавирусом.

«Конечно, очень жаль, что с Эдуардом это произошло. Я надеюсь, он скоро поправится», — приводит слова Легрейда Metaratings.ru.

Ранее другой норвежец Йоханнес Бе выразил надежду, что больше никто из российских спортсменов не заразился.

«Учитывая, что совсем скоро Олимпийские игры, это кошмар для спортсмена — заразиться коронавирусом. Я не могу представить, что бы делал на его месте, но я просто надеюсь, что он поправится и мы увидим его на Олимпиаде», — сказал Легрейд.

Латыпов из-за коронавируса пропустит все гонки немецких этапов Кубка мира в Оберхофе и Рупольдинге.

Дополнительная информация:

https://metaratings.ru/news/sturla-kholm-legreyd-ne-mogu-predstavit-chto-by-delal-na-meste-latypova-1164140/

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Роман Шишов все материалы автора

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