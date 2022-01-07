Легрейд: «Не могу представить, что бы делал на месте Латыпова»
Норвежский биатлонист, четырехкратный чемпион мира Стурла Холм Легрейд отреагировал на то, что биатлонист сборной России Эдуард Латыпов заразился коронавирусом.
«Конечно, очень жаль, что с Эдуардом это произошло. Я надеюсь, он скоро поправится», — приводит слова Легрейда Metaratings.ru.
Ранее другой норвежец Йоханнес Бе выразил надежду, что больше никто из российских спортсменов не заразился.
«Учитывая, что совсем скоро Олимпийские игры, это кошмар для спортсмена — заразиться коронавирусом. Я не могу представить, что бы делал на его месте, но я просто надеюсь, что он поправится и мы увидим его на Олимпиаде», — сказал Легрейд.
Латыпов из-за коронавируса пропустит все гонки немецких этапов Кубка мира в Оберхофе и Рупольдинге.
Дополнительная информация:
https://metaratings.ru/news/sturla-kholm-legreyd-ne-mogu-predstavit-chto-by-delal-na-meste-latypova-1164140/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю