Экс-президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал потенциал биатлонистки Маргариты Васильевой, которая сегодня объявила о завершении карьеры.

«Кто виноват, что она не добилась большего? Не знаю, у нее нужно спрашивать, кто виноват. У нее был очень высокий потенциал. Были большие функциональные возможности, хорошее стремление к работе. Она очень целенаправленная девушка. Когда я руководил биатлоном, мы очень большие делали надежды на нее», — приводит слова Драчева «Спорт День за Днем».

Бывший президент СБР поделился мнением о том, кем может работать Васильева после завершения профессиональной карьеры.

«У нее большой потенциал может быть в работе. Например, инструктором в спорте или еще каким-нибудь специалистом по физической подготовке. Фитнес у нее хорошо получается. Она может заниматься всем, что связано со здоровым образом жизни. Хоть пойти в биатлон тренером работать. Сейчас индивидуальные занятия очень хорошо оплачиваются, поэтому можно спокойно найти свою нишу в спорте. Даже с учетом отсутствия государственных стипендий. Можно спокойно работать. Все зависит от возможностей. Конечно, у нее открывается здесь большой потенциал. Васильева очень целенаправленная, молодец. Я считаю, что она найдет себя», — добавил Драчев.

30-летняя спортсменка становилась чемпионкой мира в смешанной эстафете в 2018 году в летнем биатлоне. На Кубке мира в сезоне 2018/2019 биатлонистка побеждала в женской эстафете в Оберхофе.

Васильева была дисквалифицирована в 2019 году после отказа проходить три допинг-тестирования. Отстранение продлилось полтора года.