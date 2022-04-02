Томшин выиграл масс-старт на чемпионате России по биатлону

Биатлонист Василий Томшин выиграл мужской масс-старт на открытом чемпионате России, который проходит в Тюмени.

Спортсмен, представляющий на турнире Санкт-Петербург, проехал дистанцию в 15 км за 39 минут 39,5 секунды и допустил два промаха.

Второе место занял Максим Цветков, выступающий за Санкт-Петербург и Вологодскую область. Он уступил Томшину 0,9 секунды. Тройку лучших замкнул Никита Поршнев (ХМАО-Югра), проигравший лидеру 31,1 секунды. Оба биатлониста допустили по одному промаху.

Белорусские спортсмены Никита Лобастов и Дмитрий Лазовский заняли шестое место и восьмое.

Открытый чемпионат России завершится 3 апреля.

На соревнованиях выступают представители сборных России и Беларуссии. Спортсмены из РФ борются за награды чемпионата России, все участники независимо от гражданства — за награды Кубка Союза биатлонистов России.