Российская биатлонистка Маргарита Васильева завершила карьеру
Чемпионка мира по летнему биатлону Маргарита Васильева завершила профессиональную карьеру.
«Маргарита по личным причинам завершила карьеру», — приводит слова Людмилы Пановой, тренера биатлонистки, ТАСС.
30-летняя Васильева является чемпионкой России и обладательницей Кубка России.
В сборной она дебютировала в сезоне-2018/19, в личных гонках на этапах Кубка мира выше 13-го места не поднималась, в составе эстафетной команды одержала победу в немецком Оберхофе. В том же сезоне Васильева была отстранена от соревнований за нарушение антидопинговых правил. Позднее спортсменка была дисквалифицирована на 1,5 года.
Источник: https://tass.ru/sport/14261251
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