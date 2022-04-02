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Сегодня, 10:34

Российская биатлонистка Маргарита Васильева завершила карьеру

Анна Горшкова
Корреспондент
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Чемпионка мира по летнему биатлону Маргарита Васильева завершила профессиональную карьеру.

«Маргарита по личным причинам завершила карьеру», — приводит слова Людмилы Пановой, тренера биатлонистки, ТАСС.

30-летняя Васильева является чемпионкой России и обладательницей Кубка России.

В сборной она дебютировала в сезоне-2018/19, в личных гонках на этапах Кубка мира выше 13-го места не поднималась, в составе эстафетной команды одержала победу в немецком Оберхофе. В том же сезоне Васильева была отстранена от соревнований за нарушение антидопинговых правил. Позднее спортсменка была дисквалифицирована на 1,5 года.

Источник: https://tass.ru/sport/14261251
Биатлон
Маргарита Васильева
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