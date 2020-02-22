Владимир Аликин: «Драчев не хотел давать аккредитацию Касперовичу»

Бывший тренер сборной России Владимир Аликин сообщил, что глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев специально не хотел давать аккредитацию на чемпионат мира личному тренеру Александра Логинова Александру Касперовичу.

Ранее первый вице-президент СБР Алексей Нуждов сообщил, что в номерах биатлонистов сборной России Евгения Гараничева и Логинова, а также Касперовича проводятся обыски. Позднее глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что в день гонок преследования Касперович попросил аккредитационную карту у одного из членов украинской делегации и с этой картой попал на трассу, и нарушение было замечено спортивным директором Международного союза биатлонистов.

— Приехал человек, почему бы вот президенту не сделать ему аккредитацию? Это же личный тренер ведущего спортсмена сборной! У меня есть информация, что Драчев специально не хотел давать Касперовичу аккредитацию, — цитирует «РИА Новости» Аликина. — Запретил ему, возможно, неприязнь к тренеру или еще что-то. А у Драчева там же вся семья на чемпионате с аккредитациями. У жены и детей все есть, а у тренера нет. Делает так, как ему выгодно.

До такого абсурда еще не доходило, такие мероприятия делаются целенаправленно. Можно ведь приехать было вчера, а не сегодня перед гонкой... Как вот теперь выступать спортсмену? Когда я был тренером, такие же были провокации. Приезжали в 12 ночи, а им бежать гонку с утра. Мы поднимали вопрос, а в IBU нам говорили, что могут брать спортсменов 24 часа в сутки.