Сливко завоевала золото в спринте на чемпионате России по биатлону
Виктория Сливко выиграла спринт на чемпионате России по биатлону
Виктория Сливко выиграла спринт на чемпионате России по биатлону, который проходит в Тюмени.
Спортсменка преодолела дистанцию 7,5 км за 22 минуты 33,1 секунды с одним промахом на двух огневых рубежах.
Второе место заняла Елизавета Каплина, которая прошла огневые рубежи без промахов и проиграла Сливко 8,7 секунды. На третьей строчке — Анастасия Гореева (отставание 13,6 секунды; 2 промаха).
Отметим, что Кристина Резцова с 3 промахами заняла четвертую строчку с отставанием от Сливко 17,3 секунды.
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