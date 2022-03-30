Сливко завоевала золото в спринте на чемпионате России по биатлону

Виктория Сливко выиграла спринт на чемпионате России по биатлону

Виктория Сливко выиграла спринт на чемпионате России по биатлону, который проходит в Тюмени.

Спортсменка преодолела дистанцию 7,5 км за 22 минуты 33,1 секунды с одним промахом на двух огневых рубежах.

Второе место заняла Елизавета Каплина, которая прошла огневые рубежи без промахов и проиграла Сливко 8,7 секунды. На третьей строчке — Анастасия Гореева (отставание 13,6 секунды; 2 промаха).

Отметим, что Кристина Резцова с 3 промахами заняла четвертую строчку с отставанием от Сливко 17,3 секунды.