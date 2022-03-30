Биатлон
Новости
Чемпионат мира Кубок мира Кубок IBU Чемпионат Европы Олимпиада
Главная
Биатлон

Сегодня, 13:23

Сливко завоевала золото в спринте на чемпионате России по биатлону

Виктория Сливко выиграла спринт на чемпионате России по биатлону
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Виктория Сливко.
Фото Андрей Аносов, СБР

Виктория Сливко выиграла спринт на чемпионате России по биатлону, который проходит в Тюмени.

Спортсменка преодолела дистанцию 7,5 км за 22 минуты 33,1 секунды с одним промахом на двух огневых рубежах.

Второе место заняла Елизавета Каплина, которая прошла огневые рубежи без промахов и проиграла Сливко 8,7 секунды. На третьей строчке — Анастасия Гореева (отставание 13,6 секунды; 2 промаха).

Отметим, что Кристина Резцова с 3 промахами заняла четвертую строчку с отставанием от Сливко 17,3 секунды.

Биатлон
Сборная России по биатлону
Виктория Сливко
4
13
Читайте также
Русские тренеры готовят новую звезду для сборной США. Без наших девушек она — главный фаворит юниорского ЧМ
Гражданство США, куча денег и погоня за рекордом. Как живет русская звезда НХЛ Евгений Малкин в эпоху санкций
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Драчев назвал Серохвостова надеждой российского биатлона

Юрлова-Перхт сделает заявление о своей карьере после чемпионата России
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости