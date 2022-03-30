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Сегодня, 13:35

Юрлова-Перхт сделает заявление о своей карьере после чемпионата России

Владимир Иванов
Обозреватель
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Екатерина Юрлова-Перхт.
Фото Андрей Аносов, СБР

Чемпионка мира-2015 по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт, которая выступает на чемпионате России в Тюмени, сообщила, что сделает заявление о продолжении карьеры после турнира.

— Я сделаю заявление про будущее сразу после чемпионата России, — заявила Юрлова-Перхт.

Юрлова-Перхт вернулась в биатлон в 37 лет — после выхода из декретного отпуска.

Россиянка также является чемпионкой Европы-2019. На ее счету три бронзовых и две серебряных медали чемпионатов Европы.

Сборная России по биатлону
Екатерина Юрлова-Перхт
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