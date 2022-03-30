Драчев назвал Серохвостова надеждой российского биатлона

Четырехкратный чемпион мира по биатлону, бывший президент СБР Владимир Драчев поздравил Даниила Серохвостова с победой в спринте на чемпионате России в Тюмени.

«Сегодня Серохвостов просто занял свое место. Это его работа, он член сборной России. Очень рад за Даниила и его победе в спринте. Радостно, что у нас выступают и выигрывают молодые ребята! Все эти годы мы следили, как из Серохвостова рос достойный спортсмен, следили, когда он был еще юниором.

У Даниила немного не получилось на Олимпийских играх, чтобы доказать свое мастерство, но он еще очень молод. У молодых ребят огромный потенциал. Когда-то этот бан закончится, и ребята выстрелят. Приятно, что у нас высокая конкуренция. Если не Серохвостов, то кто? Это наш талант, сибирский парень, который должен выступать и выигрывать. Серохвостов должен проходить в сборную России под номером один, на него должна делаться ставка. Серохвостов — надежда всего российского биатлона», — приводит «Чемпионат» слова Драчева.

Сегодня, 30 марта Серохвостов выиграл спринтерскую гонку, преодолев дистанцию в 10 километров за 24 минуты и 51,7 секунды с 1 промахом на двух огневых рубежах. Вторым стал Эдуард Латыпов (отставание — 42,9 секунды; 2 промаха), на третьей строчке — Карим Халили (+49,2; 1).