Виктор Майгуров поздравил СБР и БФБ с подписанием соглашения о сотрудничестве в биатлоне

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал заключение организацией соглашения о сотрудничестве с Белорусской федерацией биатлона (БФБ).

«Сегодня знаменательное событие. Несмотря на то что между нашими федерациями многолетняя дружба и сотрудничество, мы в свете событий переводим ее в официальную плоскость. Соглашение включает проведение совместных спортивных мероприятий и обмен опытом между федерациями. У коллег из Белоруссии есть опыт подготовки резерва, на что мы сейчас нацелены. Данный проект имеет название «Кубок Содружества» в рамках союзного государства, чтобы спортсмены наших стран соревновались как минимум друг с другом. Соревнования открыты, будем рады, если представители других стран примут участие в них. Цель сотрудничества — поддерживать соревновательный уровень конкуренции наших спортсменов. Считаю, что ситуация стабилизируется, наши команды смогут вернуться в международный биатлон. Проект способствует тому, чтобы мы не растеряли тренировочный уровень. Проект охватывает юниоров и юношей», — сказал Майгуров.

Сегодня, 18 мая, президент СБР Виктор Майгуров и председатель БФБ Андриан Цыбульский заявили о сотрудничестве биатлонных организаций.